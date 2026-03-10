Przebudziły się groźne wirusy. Włosi i Hiszpanie przerażeni

W krajach, w których pomidory i papryka są symbolem kuchni oraz tradycji, dzwony biją na alarm. Rolnicy zauważyli, że ich rośliny – dotychczas zdrowe – zaczęły więdnąć w oczach, na liściach pojawiły się niepokojące brązowe plamy, a owoce straciły zdrowy wygląd. Na razie nie ma katastrofy, ale naukowcy wiedzą już, co chce zniszczyć ulubione warzywa Europejczyków.

Wirusy roślinne od dawna towarzyszą ludzkości, ale ich aktualne odmiany zaskakują odpornością i… sprytem. Skupmy się na najbardziej zjadliwej odmianie o niewiele mówiącej laikowi nazwie – ToBRFV. Jest zabójcą uniwersalnym, atakującym zarówno pomidory, jak i paprykę. Powoduje mozaikowe plamy na liściach, deformacje i brązowienie owoców, a co najgorsze – plony przestają nadawać się do sprzedaży.

Hibernują, czekając na sposobność do ataku

Wirus przenosi się błyskawicznie: przez szkodniki, nasiona, narzędzia, wodę i dotyk ludzi. Co ciekawe, potrafi przetrwać w nasionach przez wiele sezonów, czekając na właściwy moment, by uderzyć. Jeszcze całkiem niedawno powszechne było przekonanie, że naprzemienne sadzenie pomidorów i papryki oraz korzystanie z nowych, odpornych odmian rozwiąże problem. Szybko okazało się jednak, że nawet pojedyncze ognisko infekcji może zagrozić całym plantacjom, i nie ma tutaj znaczenia fakt, że uprawy są oddalone od siebie i stosuje się w nich różnorodne środki prewencyjne.

Inteligentne, sprytne, uczą się i ewoluują

Rolnicy zgodnie przyznają, że pierwszy raz mają do czynienia z tak agresywną chorobą. Dlaczego dotychczasowe strategie zawodzą? Czyżby niektóre współczesne wirusy stały się „inteligentne”? Niestety tak – błyskawicznie się „uczą” i ewoluują. Co zatem plantatorzy mogą zrobić, by zminimalizować ryzyko? Warto stawiać na zróżnicowanie genetyczne odmian i elastycznie podchodzić do zarządzania uprawą. To nie są już pojedyncze potyczki, ale długofalowy wyścig pomiędzy nauką a ciągle zmieniającym się podstępnym przeciwnikiem.

Źródło: Virology, Warzywa i Owoce, gospodarka.sos

Grzegorz Szafraniec

