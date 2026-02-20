Mamy nowy rekord: ponad ćwierć miliona dni na L4

Statystyki ZUS nie pozostawiają wątpliwości – Polacy chorują coraz częściej i coraz dłużej. Eksperci zwracają uwagę, że nie jest to chwilowy kryzys, ale efekt wieloletnich zaniedbań coraz mocniej odbijających się na pracodawcach.

Półtora miliona dodatkowych dni absencji chorobowej w ciągu jednego roku – taką zmianę odnotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2025 roku w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Co więcej, statystyki pokazują wyraźny, długotrwały trend wzrostowy. Skala zjawiska sprawia, że problem przestaje dotyczyć wyłącznie zdrowia pacjentów, ale zaczyna mieć realne konsekwencje dla funkcjonowania firm i organizacji.

Te dane szokują

W 2025 roku ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, obejmujących łącznie 277,6 mln dni absencji – to tak, jakby ponad milion pracowników nie pojawiało się w pracy przez cały rok.

Dlaczego chorujemy coraz dłużej?

Zdaniem fachowców, rosnąca absencja chorobowa nie jest chwilowym kryzysem zdrowotnym, lecz efektem narastających zaniedbań w obszarze profilaktyki – zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. W gabinetach lekarskich coraz częściej pojawiają się osoby, które przez lata funkcjonowały „na oparach”, ignorując pierwsze objawy problemów zdrowotnych.

Kluczowi pracownicy najbardziej narażeni

Szczególnie narażoną grupą są pracownicy zajmujący kluczowe stanowiska, których trudno jest szybko zastąpić. Dotyczy to m.in. kadry menedżerskiej i zarządzającej w wieku 40-50+, w których statystycznie wzrasta ryzyko poważnych chorób, takich jak zawały, udary czy nowotwory. Potwierdzają to dane ZUS, według których w 2025 roku prawie połowa dni absencji chorobowej wśród mężczyzn przypadała na osoby w wieku 40-59 lat.

Choroba pracownika a ryzyko dla biznesu

W momencie pojawienia się długotrwałej absencji choroba przestaje być wyłącznie problemem zdrowotnym, a zaczyna stanowić realne zagrożenie dla ciągłości działania firm, realizacji projektów oraz stabilności zespołów. Dodatkowo problem wzmacniają niekorzystne zmiany demograficzne. Dlatego profilaktyka zdrowotna w miejscu pracy nie powinna być już jedynie benefitem, lecz jednym z narzędzi ograniczających skalę długotrwałych nieobecności.

Źródło: strefabiznesu.pl; oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Trump może zatopić umowę UE z Mercosur

Dramat w przemyśle! A miało być tak pięknie…

Nagonka na górników trwa, a likwidacja górnictwa przyśpiesza

»»Innowacje albo dryf gospodarki – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24