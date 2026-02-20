455 osób na bruk. Kłopoty kolejnej firmy motoryzacyjnej

Adient Poland zapowiedział przeprowadzenie zwolnień grupowych w oddziale Metal w Skarbimierzu (woj. opolskie). Pracę może stracić łącznie 455 osób z obecnie zatrudnionych tam 593 pracowników. Redukcja etatów nie nastąpi jednorazowo, lecz będzie rozłożona w czasie – od 2025 do 2029 roku.

Według informacji przekazanych przez związki zawodowe portalowi strefabiznesu.pl, w bieżącym roku redukcja etatów obejmie 75 osób. Największa fala zwolnień planowana jest na 2027 rok, kiedy pracę może stracić 250 pracowników. W 2028 roku z firmą ma się pożegnać 80 osób, a w 2029 roku – kolejne 50.

Spadek produkcji i presja kosztowa

Jak informują związkowcy, oficjalną przyczyną zwolnień jest „globalna optymalizacja działań operacyjnych spółki”. Decyzja ta ma związek ze spadkiem produkcji oraz rosnącą presją kosztową w całej branży motoryzacyjnej.

Szansa na pracę w innym zakładzie

Nie wszyscy pracownicy muszą jednak definitywnie pożegnać się z firmą. Część osób, które nie zostaną objęte zwolnieniami, będzie mogła kontynuować zatrudnienie w innym zakładzie Adientu, działającym w bezpośrednim sąsiedztwie. W Skarbimierzu funkcjonuje bowiem również druga fabryka spółki zajmująca się produkcją siedzeń do pojazdów ciężarowych.

Czym zajmuje się Adient?

Adient to jeden z największych na świecie producentów systemów siedzeń i foteli samochodowych. Firma współpracuje z takimi koncernami jak m.in. Stellantis, Renault, BMW, Volkswagen czy Ford. W oddziale Metal w Skarbimierzu wytwarzane są metalowe konstrukcje oraz mechanizmy do foteli samochodowych. Poza Skarbimierzem spółka posiada zakłady również w Świebodzinie, Siemianowicach, Bieruniu i Żorach.

Branża motoryzacyjna w zapaści

Zapowiedź zwolnień w firmie Adient Poland wpisuje się w coraz trudniejszą sytuację całego sektora motoryzacyjnego w Polsce. Niedawno informowano o planach redukcji zatrudnienia w fabryce Stellantisa w Tychach, gdzie pracę może stracić 740 osób. Po uwzględnieniu firm kooperujących skala problemu może sięgnąć nawet kilku tysięcy miejsc pracy. Zdaniem związków zawodowych, w branży zaczyna działać efekt domina – problemy jednego dużego producenta szybko przekładają się na sytuację kolejnych firm w łańcuchu dostaw.

„Ciche” ograniczanie zatrudnienia

Związkowcy zwracają uwagę, że oficjalne zapowiedzi zwolnień nie oddają pełnej skali problemu. Coraz częściej dochodzi bowiem do tzw. „cichego” zmniejszania zatrudnienia. „Produkcja spada, pracownicy widzą, co się dzieje i w obawie o przyszłość sami odchodzą, jeśli mają inną ofertę pracy. Pracodawcy nie uzupełniają wakatów po takich osobach ani po pracownikach przechodzących na emeryturę. W efekcie realny spadek zatrudnienia w branży może być znacznie większy niż wynika to z oficjalnych komunikatów o zwolnieniach grupowych” – podkreśla Dariusz Brzęczek przewodniczący NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego.

