Szykują się zmiany w Sejmie. "Tylko premier będzie mógł"

Tylko premier będzie mógł zabierać głos w dowolnym momencie obrad Sejmu - przewiduje projekt zmian w regulaminie Izby. Zakłada on, że marszałek może udzielić głosu poza kolejnością prezesowi NIK oraz szefowi Kancelarii Prezydenta, ale nie więcej niż raz w danym punkcie. Sejm może zająć się nowelą w przyszłym tygodniu.

Idą złe zmiany w Sejmie

Projekt zmian Regulaminu Sejmu krytykuje PiS nazywając go „lex Bogucki” ma też uderzyć w prezydenta i nadać większe prawa premierowi Donaldowi Tuskowi, oraz uderzyć w opozycję. Będzie on rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu 25-27 marca.

Niepotrzebne prace? Głos może zabrać tylko Tusk w dowolnym momencie

Projektem zajmowała się w ubiegłym tygodniu komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych.

Padła chęć zmian dotycząca zasad zabierania głosu podczas obrad Sejmu. A dotyczy „nadzwyczajnego przywileju dodatkowego zabrania głosu”.

Tylko premier będzie mógł wystąpić w dowolnym momencie obrad.

Zgodnie ze zmianą, Marszałek Sejmu udziela głosu członkom Rady Ministrów w zakresie ich kompetencji „poza kolejnością mówców zapisanych do głosu lub bezpośrednio po otwarciu posiedzenia**”.

Ewidentne uderzenie w prezydenta Karola Nawrockiego

W ustępie 3 do tego artykułu przewidziano, że: „marszałek Sejmu udziela głosu poza kolejnością mówców zapisanych do głosu, nie więcej niż raz w danym punkcie porządku dziennego prezesowi Najwyższej Izby Kontroli i szefowi Kancelarii Prezydenta”.

Projekt ma uderzyć w opozycję

Podczas posiedzenia komisji regulaminowej posłowie PiS postulowali o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Była marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) oceniła, że zmiany „ewidentnie mają uderzyć w Kancelarię Prezydenta i samego prezydenta Karola Nawrockiego”. Jak podkreśliła, obecna większość zaproponowała zmiany w regulaminie po ostatnich wystąpieniach w Sejmie szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego i chce ograniczyć wypowiedzi prezydenckiego ministra. Wtórował jej Kazimierz Smoliński (PiS), który powiedział, że mamy do czynienia z „lex Bogucki”.

pap, jb