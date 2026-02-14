Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju regionu

XI Europejski Kongres Samorządów, 2-3 marca 2026 r. - największa w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona sprawom samorządu terytorialnego, w tym roku po raz kolejny notuje rekordową liczbę zgłoszeń

Dziedzictwo kulturowe regionu stanowi istotny potencjał rozwojowy gmin, wpływając na budowanie tożsamości lokalnej oraz atrakcyjności turystycznej regionu.

Uczestnicy panelu „Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju gmin Warmii, Mazur i Powiśla w opinii samorządowców”, który odbędzie się w ramach XI Europejskiego Kongresu Samorządów, zastanowią się nad możliwościami wykorzystania zasobów historycznych, architektonicznych i tradycji kulturowych do rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzmacniania kapitału społecznego. Coraz częściej podkreśla się także rolę współpracy między samorządami, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w skutecznym przekształcaniu dziedzictwa kulturowego w trwały impuls rozwojowy dla regionu. Warmia i Mazury to region o bogatej przeszłości z dziedzictwem materialnym i unikatowym krajobrazem kulturowym, który od 80 lat został włączony w skład państwa polskiego.

Moderatorem panelu będzie Zbigniew Kudrzycki, Sekretarz Gminy Jedwabno, a udział w nim zapowiedzieli: Maria Anna Bąkowska, Członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Justyna Sarna-Pezowicz, II Zastępca Prezydenta Olsztyna, Stefan Ochman, Burmistrz Szczytna, Krzysztof Szulborski, Burmistrz Miłakowa oraz Sławomir Ambroziak, Wójt Gminy Jedwabno. Partnerem panelu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

XI Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach, największa w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona sprawom samorządu terytorialnego, w tym roku po raz kolejny notuje rekordową liczbę zgłoszeń. Na trzy tygodnie przed konferencją zgłosiło się ponad 2000 gości, liderów samorządu terytorialnego, polityki, administracji centralnej, nauki, kultury i mediów z Polski i zagranicy. Program Kongresu obejmuje ponad 250 wydarzeń – sesji plenarnych, paneli, debat, warsztatów, prezentacji i spotkań autorskich.

Organizatorem XI Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Kongres odbędzie się w dniach 2-3 marca 2026 roku w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach. Głównym partnerem Kongresu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Materiały prasowe ISW

