8 zł za litr benzyny? Rząd ma narzędzia, by obniżyć ceny

Rząd dysponuje narzędziami, które mogłyby obniżyć ceny benzyny na stacjach paliw. Czy z nich korzysta? Analizujemy

Orlen łupi Polaków?

Daniel Obajtek twierdził, że w przeszłości Polska „potrafiła tanio sprzedawać paliwo nawet w trudnych czasach” i że obecna sytuacja wynika z braku woli politycznej obecnego rządu, a nie realnych ograniczeń rynku. Orlen może obniżać ceny, kiedy tego chce — wskazał np. okresy, kiedy ceny na stacjach były niższe mimo wzrostu cen ropy.

Co rząd Tuska może zrobić? Trzy ruchy

1. Obniżanie podatków – najszybszy efekt dla kierowców

Najbardziej bezpośrednim sposobem wpływania na ceny paliw jest polityka podatkowa. W cenie litra benzyny czy oleju napędowego znaczącą część stanowią podatki – przede wszystkim VAT i akcyza.

Ich czasowe obniżenie powoduje natychmiastowy spadek cen na stacjach. Takie działania były już stosowane w Polsce za czasów Daniel Obajtka, np. w ramach tarcz antyinflacyjnych.

2. Wpływ na spółki państwowe i marże

Państwo ma również wpływ na duże koncerny paliwowe, takie jak Orlen, w których posiada udziały. Możliwe jest:

- wywieranie presji na ograniczanie marż,

- prowadzenie polityki cenowej łagodzącej skoki cen,

- stosowanie promocji czy stabilizacji cen w trudnych momentach

3. Działania na rynku surowców i bezpieczeństwo dostaw

Trzeci mechanizm ma charakter długoterminowy. Rząd może wpływać na ceny paliw poprzez:

- zarządzanie rezerwami strategicznymi,

- dywersyfikację dostaw ropy,

- negocjacje kontraktów importowych.

A co robi rząd Tuska? Myśli i narzeka!

„Wachlarz działań, które są dostępne po stronie rządu, jest ograniczony. Możemy myśleć o (obniżeniu) podatków na paliwo i marżach Orlenu” - powiedział w Radiu RMF24 Wojciech Wrochna, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Dodał, że, „W najbliższym tygodniu będziemy patrzeć na ceny ropy i paliw na rynkach i w odpowiednim czasie uwolnią rezerwy. Stwierdził też, że zbyt szybkie uwolnienie rezerw pozbawia nas paliwa w przyszłości.

radiozet, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szykuje się handlowa transakcja dekady na polskim rynku

Katastrofa dochodów. Budżet się wali!

Skandal! Do Polski dotarła urugwajska wołowina z hormonami

»»Wyższe ceny w sklepach przed świętami – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24