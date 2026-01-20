Glapiński: NBP zdecydował o zwiększeniu rezerw złota do 700 ton

Narodowy Bank Polski podjął decyzję o zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton – przekazał we wtorek prezes Adam Glapiński cytowany w komunikacie banku centralnego. Na koniec 2025 r. NBP posiadał 550 ton złota.

„Narodowy Bank Polski podjął decyzję o dalszym zwiększeniu rezerw złota do poziomu 700 ton. Dzięki temu Polska znajdzie się w elitarnej dziesiątce państw o największych zasobach złota na świecie” – poinformował szef banku centralnego.

Ilość złota w NBP

W ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej prezes NBP informował, że na koniec 2025 r. bank centralny posiadał 550 ton złota o wartości blisko 276 mld zł, czyli 76,5 mld dolarów. Glapiński zadeklarował także starania o zgodę zarządu NBP na zwiększenie zasobów złota.

Zamierzam zwrócić się do zarządu Narodowego Banku Polskiego o przyjęcie uchwały o zwiększenie zasobów naszego złota do 700 ton - mówił Adam Glapiński na ubiegłotygodniowej konferencji.

Powiedział wówczas, że w ubiegłym roku NBP był największym nabywcą złota pośród banków centralnych, zwiększając zasoby kruszcu o ponad 100 ton, a obecna wielkość zasobu zapewnia NBP 12 pozycję w rankingu największych posiadaczy złota wśród tych banków.

