Demonstracja „Nie dla SAFE. Tak dla Polski” [ZDJĘCIA]

Przeciwnicy programu SAFE zgromadzili się w sobotę przed Pałacem Prezydenckim. Podczas manifestacji jej przewodniczący Adam Borowski zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy wdrażającej program. W czwartek ustawa wróciła do Sejmu po poprawkach zaproponowanych przez Senat.

W sobotę o godz. 12, przed Pałacem Prezydenckim, odbył się protest przeciwników wdrożenia programu SAFE. Manifestacja została zorganizowana przez Kluby „Gazety Polskiej” oraz Ruch Obrony Granic.

Apel do prezydenta: „Zawetuj”

Protestujący zebrali się pod siedzibą prezydenta, gdzie zaapelowali do głowy państwa o zawetowanie ustawy wdrażającej unijny program. Obecni na manifestacji demonstrowali banery o hasłach m.in. „Nie dla SAFE. Tak dla Polski”.

Przewodniczący manifestacji Adam Borowski zapowiedział, że apel zostanie złożony prezydentowi.

Błagamy i prosimy Cię, zawetuj ustawę SAFE - powiedział Borowski.

Odbywający się na Krakowskim Przedmieściu protest skomentował wicepremier, szef MON Radosław Sikorski. „Zamach smoleński, reaktywacja. Ciekawe, ilu tam agentów, a ilu frajerów” - napisał Sikorski na portalu X.

Wdrożenie pozyczki SAFE budzi wątpliwości polityków opozycji

W styczniu państwa członkowskie Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły plan inwestycyjny Polski w ramach programu obronnego SAFE. Lista przygotowana przez rząd obejmuje 139 projektów, na których realizację Polska otrzyma 43,7 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek.

Wdrożenie programu SAFE budzi wątpliwości polityków opozycji. Według nich program SAFE może m.in. zostać w przyszłości wykorzystany jako element politycznego nacisku na Polskę. Przeciwko ustawie wdrażającej głosowali posłowie PiS i Konfederacji.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w poniedziałek, że prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę wdrażającą program SAFE. Według polityka program ma „potężne aspekty polityczne”, a jego celem jest zjednoczenie Europy „pod niemieckim przywództwem”.

PiS: podatek bankowy i dobrowolny odpis PIT na wojsko

Podczas sobotniej konwencji partii szef klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że „nie wolno pozwolić na to, żeby Polska weszła do programu SAFE” oraz że ten mechanizm będzie trzymać państwa „na łańcuchu”.

