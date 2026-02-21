PiS: podatek bankowy i dobrowolny odpis PIT na wojsko

Nie wolno pozwolić na to, żeby Polska weszła do programu SAFE; to mechanizm pożyczkowy, który „na łańcuchu” będzie trzymać państwa prowadzące samodzielną politykę - powiedział w sobotę w Stalowej Woli szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Przedstawił też propozycje programowe partii dotyczące obronności.

Pod hasłem „Myśląc Polska - Alternatywa 2.0: Czas na bezpieczną Polskę” została zorganizowana konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Stalowej Woli (woj. podkarpackie).

Błaszczak: twardy przeciw wobec pożyczki SAFE

Szef klubu PiS, były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wskazywał, że trudne czasy wymagają zaangażowania i twardej postawy. Jak mówił, jeśli nie przyjdzie otrzeźwienie to Polska zostanie na peryferiach bezpieczeństwa. Jego zdaniem, bezpieczeństwo państwa wystawione jest na próbę, bo rządzi „fatalny rząd”.

Ocenił, że unijny program SAFE to mechanizm pożyczkowy, który „niczym na łańcuchu trzymać będzie państwa, które odważą się prowadzić samodzielną politykę”.

Nie wolno pozwolić na to, żeby Polska do tego mechanizmu weszła - oświadczył polityk PiS.

Przyjęta w czwartek z poprawkami przez Senat ustawa, wdrażająca unijny program dozbrajania SAFE, zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB), za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE. W ramach unijnego instrumentu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Według deklaracji rządu, ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

Budżet MON pod szczególną ochroną

Błaszczak podczas konwencji przedstawił też najważniejsze propozycje programowe PiS dotyczące obronności. Jedna z nich dotyczy budżetu obronnego.

Nie można pozwolić na to, żeby inne zadania, zadania dotyczące innych ministerstw były finansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Zadłużenie państwa polskiego też nie może być finansowane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Ustawowo zagwarantujemy takie zasady - zadeklarował szef klubu PiS.

Podatek bankowy i dobrowolny odpis z PIT dla wojska

Dodał, że należałoby też wprowadzić podatek bankowy, aby znacząca część bankowych zysków płynęła na obronność. Postulatem PiS jest także możliwość przeznaczenia 1,5 proc. podatku PIT na polskie wojsko.

Wtedy każdy z nas miałby poczucie tego, że uczestniczy w procesie budowy siły polskiego wojska. Oczywiście nie byłoby przymusu - powiedział Błaszczak.

Wskazał, że kolejnym postulatami jest m.in. powołanie polskiej agencji DARPA na wzór amerykańskiej Defense Advanced Research Projects Agency.

Wprowadzimy podstawowy standard wyposażenia żołnierza wojska polskiego - powiedział były szef MON.

Nowa służba militarna

Dodał, że kolejną propozycją jest, aby na przykładzie żandarmerii wojskowej stworzyć służbę gotową do wspierania policji, straży granicznej, straży pożarnej. - Chodziło nam też o to, żeby odciążyć Wojska Obrony Terytorialnej, gdyż one dziś taką funkcję sprawują. Trochę inna jest rola formacji typu żandarmeria, typu karabinierzy niż rola jaką dziś pełnią Wojska Obrony Terytorialnej - wyjaśnił Błaszczak.

Zapowiedział też, że w przypadku objęcia władzy PiS od razu przystąpi do negocjacji z USA w sprawie udziału Polski w programie nuclear sharing.

Szef klubu PiS wskazał także na potrzebę utworzenia kwatery głównej Rzeczpospolitej Polskiej. - Chodzi o to, żeby powstała kwatera odporna na ataki, żeby powstało narodowe centrum dowodzenia, Pentagon, taki drugi Pentagon w Polsce - powiedział Błaszczak.

Podkreślił, że celem jest zbudowanie silnego, podmiotowego i suwerennego wojska, osadzonego w Sojuszu Północnoatlantyckim z mocną relacją ze Stanami Zjednoczonymi.

»» Relacja na żywo z konwencji w Stalowej Woli czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji RELACJA. Konwencja PiS „Czas na bezpieczną Polskę”. Błaszczak: Wiele betonu w MON skruszyliśmy, aby polskie wojsko było silne

Na konwencji PiS w Stalowej Woli zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem m.in. byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza, byłego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua oraz prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego.

PAP, sek

