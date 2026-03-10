Węgrzy przejmują centra handlowe Auchan w Polsce

Węgierski potentat na rynku nieruchomości handlowych, Shopper Park Plus (SPP), przejmie centra handlowe Auchan w ośmiu miastach w całej Polsce. Warta miliard złotych transakcja została częściowo sfinalizowana dzięki kredytowi bankowemu.

Głównym najemcą w przejmowanych obiektach była francuska sieć Auchan. Zgodę na zakup wydał już w grudniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Łącznie SPP zyskało około 208 tys. mkw. powierzchni najmu. Dotyczy to parków handlowych w: Częstochowie (ok. 33,3 tys. mkw.), Gliwicach (23,6 tys. mkw.), Szczecinie (ok. 22 tys. mkw.), Legnicy (ok. 19,1 tys. mkw.), Łomiankach (ok. 35,1 tys. mkw.), Białymstoku (28,9 tys. mkw.), Sosnowcu (ok. 25,5 tys. mkw.) i Wałbrzychu (ok. 20,7 tys. mkw.).

Znane sieciówki wśród najemców

Zgodnie z komunikatem SPP, wymienione lokalizacje przyciągają ponad 17,2 mln odwiedzających każdego roku. Oprócz Auchan swoje sklepy mają tam również inne znane marki, jak Rossmann, Pepco, Jysk, Reserved czy Carry. Jak przewiduje nowy właściciel, w następnych latach ich udział w wynajmie może nawet wzrosnąć. W ramach transakcji nabyliśmy jedną dziewiątą polskiego portfela hipermarketów Auchan, wzmacniając tym samym swoją obecność na rynku detalicznym w regionie – czytamy w komunikacje SPP. Dzięki zakupowi, Węgrzy umocnili się w kilku dużych aglomeracjach. Jedyną białą plamą na mapie pozostaje dla nich jedynie północna Polska.

Pomógł kredyt bankowy

Nieruchomości posiadają długie, nawet 30-letnie umowy najmu (z 15-letnim terminem stałym i opcjami przedłużenia), co ma gwarantować stabilny i przewidywalny przepływ pieniędzy. Shopper Park Plus pozyskał około 50 proc. potrzebnego kapitału. Reszta została sfinansowana dzięki kredytowi bankowemu podpisanemu w zeszłym tygodniu z Aareal Bank AG.

Nie tylko budynki

Transakcja obejmuje również 1,6 mln mkw. gruntów, ze wskaźnikiem zabudowy poniżej 20 proc., co daje znaczne możliwości rozwoju. Wśród pomysłów jest m.in. utworzenie jednostek drive-through (np. punkty gastronomiczne, w których można nabywać artykuły wprost z samochodu) czy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych.

Gigant rośnie w siłę

SPP posiada 30 nieruchomości handlowych – oprócz Polski jest to również 14 obiektów na Węgrzech oraz po cztery w Czechach i na Słowacji. Ich łączna powierzchnia przekracza 600 tys. mkw. Swoje sklepy i punkty usługowe prowadzi tam prawie tysiąc najemców.

Grzegorz Szafraniec

