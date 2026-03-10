Dramat polskich seniorów. Tyle nazbierali długu

Mimo spadku liczby dłużników, kwota zaległości osób 65+ wystrzeliła do gigantycznych rozmiarów. Łączne zadłużenie seniorów sięgnęło właśnie poziomu 12 mld zł, a średnia zaległość na osobę wzrosła w ciągu roku aż o 6 proc. Sprawdzamy, gdzie sytuacja jest najgorsza i jaka nowa tarcza ochronna wchodzi w życie od marca.

Eksperci alarmują: sytuacja finansowa najstarszych Polaków staje się coraz trudniejsza. Choć ogólna liczba dłużników w wieku emerytalnym spadła poniżej 350 tys., to ci, którzy mają problemy, toną w nich coraz głębiej.

12 miliardów złotych długu

Według najnowszych danych BIG InfoMonitor oraz BIK, łączna kwota przeterminowanych zobowiązań seniorów osiągnęła rekordowe 12 mld zł. To niemal 15 proc. wszystkich niespłacanych zobowiązań w Polsce!

Najważniejsze fakty o „długu jesieni życia”

Średnia zaległość: wynosi już 34 259 zł na osobę (wzrost o ponad 6 proc. rok do roku). Rekordzista: pewien senior z woj. lubelskiego ma do oddania niemal 97 mln zł. Struktura długu: dominują zaległości kredytowe, ale drastycznie rosną też długi mieszkaniowe (wzrost o 24 proc. r/r) oraz niepłacone alimenty.

Mapa zadłużenia: Gdzie emeryci mają najciężej?

Problem nie rozkłada się równomiernie na mapie Polski. Liderami niechlubnego rankingu są dwa województwa: śląskie – na Śląsku mieszka najwięcej dłużników (ponad 51 tys. osób). mazowieckie – tutaj zadłużenie jest „najcięższe”. Średni dług seniora w tym regionie przekracza 55 tys. zł.

Sytuację pogarsza fakt, że właśnie starsze osoby są tu głównym celem oszustów. Tylko w 2025 roku próby wyłudzeń na ich dane opiewały na blisko 12 mln zł. To sprawia, że ponad 800 tys. emerytów wciąż pracuje, nie z wyboru, lecz z konieczności spłaty zobowiązań.

ZUS musi zostawić więcej

W odpowiedzi na rosnące koszty życia i rekordowe zadłużenie, od 1 marca 2026 roku wzrosła kwota wolna od potrąceń. To absolutne minimum, którego komornik nie może zabrać z emerytury.

Ile pieniędzy musi zostać na koncie (kwoty netto)?

1401,57 zł – przy egzekucji długów cywilnych (kredyty, rachunki, pożyczki);

849,42 zł – przy egzekucji alimentów;

1121,28 zł – przy zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z ZUS.

Podwyższenie tych kwot to niewiele, ale dla wielu seniorów jest jednocześnie jedyną szansą na uniknięcie skrajnego ubóstwa w obliczu rekordowej pętli zadłużenia.

Źródło: 300gospodarka.pl

Oprac. Zespół wGospodarce.pl

