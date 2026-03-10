Aż 180 tys. ton mięsa drobiowego z krajów Mercosur!

Powszechnie krytykowana, asymetryczna umowa UE-Mercosur stanowi śmiertelne zagrożenie dla unijnych producentów mięsa drobiowego. Poświęcili oni całe dziesięciolecia na dostosowanie się do surowych norm jakościowych. Tymczasem południowoamerykańscy farmerzy nie muszą przestrzegać wspólnotowego prawa w tym zakresie.

Zgodnie z umową, państwa Ameryki Południowej – Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj i Boliwia – mogłyby wprowadzić do obiegu dodatkowe 180 tys. ton mięsa drobiowego, objęte jedynie niskimi cłami.

Jesteśmy drobiarską potęgą

W ostatnich latach Polska stała się prawdziwą drobiarską potęgą. Jesteśmy dziś największym eksporterem drobiu w Europie i trzecim na świecie – po Brazylii i Chinach. Według Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, 2024 roku produkcja w Polsce sięgnęła 3,25 mld ton, z czego połowa wyeksportowana została do blisko stu krajów.

Przepaść w standardach produkcji

Aż 70 proc. sprzedaży zagranicznej trafia na rynek Wspólnoty, gdzie co piąty produkt drobiowy pochodzi z naszego kraju. Zdaniem producentów, napływ taniego mięsa z Ameryki Południowej może gwałtownie zbić ceny i poważnie osłabić europejskich hodowców. Branża podkreśla też ogromne różnice w standardach produkcji – od dobrostanu zwierząt po normy środowiskowe.

Źródło: PAP

Oprac. GS

