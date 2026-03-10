Aż 180 tys. ton mięsa drobiowego z krajów Mercosur!
Powszechnie krytykowana, asymetryczna umowa UE-Mercosur stanowi śmiertelne zagrożenie dla unijnych producentów mięsa drobiowego. Poświęcili oni całe dziesięciolecia na dostosowanie się do surowych norm jakościowych. Tymczasem południowoamerykańscy farmerzy nie muszą przestrzegać wspólnotowego prawa w tym zakresie.
Zgodnie z umową, państwa Ameryki Południowej – Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj i Boliwia – mogłyby wprowadzić do obiegu dodatkowe 180 tys. ton mięsa drobiowego, objęte jedynie niskimi cłami.
Jesteśmy drobiarską potęgą
W ostatnich latach Polska stała się prawdziwą drobiarską potęgą. Jesteśmy dziś największym eksporterem drobiu w Europie i trzecim na świecie – po Brazylii i Chinach. Według Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, 2024 roku produkcja w Polsce sięgnęła 3,25 mld ton, z czego połowa wyeksportowana została do blisko stu krajów.
Przepaść w standardach produkcji
Aż 70 proc. sprzedaży zagranicznej trafia na rynek Wspólnoty, gdzie co piąty produkt drobiowy pochodzi z naszego kraju. Zdaniem producentów, napływ taniego mięsa z Ameryki Południowej może gwałtownie zbić ceny i poważnie osłabić europejskich hodowców. Branża podkreśla też ogromne różnice w standardach produkcji – od dobrostanu zwierząt po normy środowiskowe.
Źródło: PAP
Oprac. GS
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Przejazd A2 tylko dla bogaczy! Potężna podwyżka stawek
Żegnajcie tanie laptopy i smartfony!
U szejków wyprzedają złoto. Co się dzieje?
»»Tarcza paliwowa Przemysława Czarnka - oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.