Mobbing w pracy. Tutaj występuję najczęściej

W biurach typu open space ryzyko mobbingu jest większe niż kiedy pracownicy przebywają w oddzielonych od siebie pomieszczeniach – informuje pismo „Occupational Health Science”.

Biura typu open space, w których wielu pracowników dzieli tę samą przestrzeń, stają się coraz bardziej powszechne. W założeniu mają promować efektywną komunikację oraz lepszą integrację zespołu. Pracodawcy często wskazują przejście na open space jako sposób na efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń i zachęcanie do kreatywnych interakcji między pracownikami.

Open space: 1. Niższe koszty wynajmu

Nie bez znaczenia są niższe koszty wynajmu, elastyczność aranżacji wnętrza oraz ułatwiony dostęp do przełożonych.

Open space: 2. Hałas

Jako wady zwykle wymienia się hałas i brak prywatności. Wcześniejsze badania wykazały też, że biura typu open space nie sprzyjają zdrowiu, satysfakcji z pracy ani produktywności. Do tej pory nie było jasne, czy wpływają również na ryzyko mobbingu i motywację pracowników do poszukiwania innej pracy.

Open space: 3. Presja na mobbing

Wyniki nowych badań przeprowadzonych przez zespół z Uniwersytetu w Linköping (Szwecja) sugerują, że biura typu open space wiążą się z wyraźnie większym ryzykiem mobbingu w porównaniu z sytuacją, gdy pracownicy posiadają własne biuro lub dzielą je z kilkoma współpracownikami.

Zwiększone ryzyko mobbingu jest namacalną negatywną konsekwencją sposobu organizacji miejsca pracy. Trzeba to podkreślić, ponieważ problem nie był wcześniej badany

– wskazał Michael Rosander, profesor Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Linköping.

Przeprowadzono badanie

Prof. Rosander przeprowadził ankiety wśród ponad 3300 losowo wybranych osób zatrudnionych w Szwecji. 21 proc. osób wykonujących jakąś formę pracy biurowej stwierdziło, że pracuje w tradycyjnym biurze typu open space bez dostępu do przestrzeni prywatnej. 9 proc. pracowało w tzw. biurach typu activity-based, gdzie pracownicy spędzali część czasu w przestrzeni open space, ale mieli również dostęp do wyznaczonych pomieszczeń do zadań wymagających ciszy i spokoju. Pozostali mieli własne biuro lub dzielili je tylko z kilkoma współpracownikami.

Wyniki badań

W przypadku tradycyjnych biur typu open space odpowiedzi w ankiecie wykazały wyraźnie zwiększone ryzyko mobbingu w porównaniu z osobami, które miały własne biuro lub dzieliły je tylko z kilkoma współpracownikami. Różnica utrzymywała się niezależnie od takich czynników, jak cechy osobowości i zakres pracy zdalnej. Sugeruje to, że problemy są rzeczywiście spowodowane środowiskiem pracy w biurze.

Open space: 4. Brak prywatności

Jak wskazują badacze, w biurach typu open space łatwiej zauważyć niedociągnięcia kolegów i się nimi irytować. Jeśli ktoś frustruje się i postanawia „zrobić coś” z zachowaniem kolegi, a nie ma jasnych wytycznych dotyczących postępowania w takich sytuacjach, istnieje ryzyko, że sytuacja przerodzi się w mobbing. Osoby doświadczające mobbingu nie mają dostępu do prywatnej przestrzeni, w której mogłyby się zrelaksować.

Z kolei biura typu activity-based nie wykazały zwiększonego ryzyka mobbingu, prawdopodobnie ze względu na dostępność prywatnych przestrzeni.

open space: 5. Częstsza chęć zmiany pracy

Jednak w obu typach biur obejmujących przestrzeń open space pracownicy częściej rozważali zmianę pracy. Według prof. Rosandera jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że biura activity-based wiążą się również z większą liczbą czynników rozpraszających.

Wnioski

Pracodawcy, którzy wprowadzili lub planują wprowadzenie biur typu open space, mogą wyciągnąć z tego pewne wnioski. Po pierwsze, powinni być przygotowani na radzenie sobie z irytacją i konfliktami, zanim się one nasilą. Po drugie, ważne jest zapewnienie pracownikom pomieszczeń, w których mogą pracować w spokoju. Także umieszczenie osób o podobnych potrzebach i zadaniach blisko siebie może zmniejszyć ryzyko zakłóceń.

Tradycyjne biura typu open space same w sobie są niekorzystne dla jednostki, produktywności i zwiększają prawdopodobieństwo rezygnacji z pracy. Cierpią na tym również interakcje społeczne. Warto więc zastanowić się, jak sobie z tym poradzić” – podkreślił Michael Rosander.

Badania przeprowadzono we współpracy z Mortenem Birkelandem Nielsenem z Uniwersytetu w Bergen i były finansowane przez Forte (Szwedzką Radę Badań nad Zdrowiem, Życiem Zawodowym i Dobrostanem).

