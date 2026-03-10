"Ma 21 takich działek". Pokazujemy majątek Żurka

„Z moich obliczeń wynika, że Waldemar Żurek ma 21 takich działek”- ujawnił w Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek

Majątek Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, budzi coraz większe kontrowersje. Po emisji reportażu na antenie Telewizji wPolsce24, który ujawnia szczegóły dotyczące posiadanych przez niego nieruchomości, temat stał się numerem jeden publicznej debaty.

Majątek, który ukrywa minister sprawiedliwości

Rafał Jarząbek, autor materiału, wskazał, że Żurek posiada aż 21 działek w różnych częściach Polski. Wśród nich znajdują się pola, łąki, lasy oraz nieruchomości budowlane, w tym domy mieszkalne i domki letniskowe.

Z moich obliczeń wynika, że Waldemar Żurek ma 21 takich działek. 7 z tych działek to są: pola, łąki. To również są pola, na których można się zasiewać. Kolejne 7 działek to są lasy. I kolejne 7 działek to są już budowlane, z czego na pięciu z tych działek stoją już jakieś budynki, jakieś domy. I to są różne domy, bo to są domy do takiego zamieszkania na co dzień, ale to są również domki letniskowe - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek.

Po emisji reportażu odbyła się debata na na ten temat w Telewizji wPolsce24.

Gromadzenie majątku przez ministra Żurka

Waldemar Żurek zgromadził znaczny majątek, którego nie ujawnia w swoich oświadczeniach majątkowych. W związku z tym pojawiają się pytania dotyczące sposobu pozyskiwania tych nieruchomości.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

wpolityce, jb

Przejazd A2 tylko dla bogaczy! Potężna podwyżka stawek

Żegnajcie tanie laptopy i smartfony!

U szejków wyprzedają złoto. Co się dzieje?

»»Tarcza paliwowa Przemysława Czarnka – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24