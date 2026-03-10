Po szczepieniu straciła słuch. Niemiecki wyrok zmienia wszystko

W marcu 2026 roku niemiecki sąd wydał ważną decyzję, która może zmienić sposób, w jaki osoby poszkodowane po szczepieniu przeciw COVID-19 mogą dochodzić swoich praw. Chodzi o sprawę kobiety, która po przyjęciu szczepionki straciła słuch w jednym uchu. Choć wcześniejsze sądy odrzucały jej skargę, argumentując, że szczepionka była ogólnie bezpieczna, najwyższy niemiecki sąd uznał, że sprawa powinna być rozpatrzona na nowo.

Szczepią się i nie wiedzą czym. To największy hit XXI wieku

Sąd stwierdził, że pacjenci mają prawo do pełnych informacji na temat skutków ubocznych szczepionek, a w przypadku tej kobiety nie dano jej wszystkich danych na ten temat.

Ach te „sądy”

Dlatego sprawa wróciła do niższego sądu, który teraz musi sprawdzić, czy firma farmaceutyczna dostarczyła wystarczające informacje. Dodatkowo, sąd uznał, że decyzja o odrzuceniu skargi była przedwczesna, ponieważ nie zapoznano się wcześniej z pełnymi danymi dotyczącymi szczepionki.

Powikłania po szczepieniu

Ta sprawa w Niemczech może mieć wpływ na inne kraje w Europie, w tym Polskę.

Odszkodowanie

W Polsce pacjenci, którzy doznali powikłań po szczepieniu, mogą ubiegać się o odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Wyrok niemieckiego sądu daje nadzieję na większą przejrzystość w takich sprawach i możliwość dochodzenia roszczeń bezpośrednio od producentów szczepionek.

Szczepionki nie były właściwie zbadane?

Szczepionki na COVID-19, takie jak te opracowane przez Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna (Spikevax), AstraZeneca i inne, były zatwierdzane w trybie awaryjnym, co oznacza, że nie zostały dokładnie zbadane pod kątem długoterminowych skutków ubocznych u pacjentów.

na podstawie wPolsce24, jb