Czy Rafał Brzoska może utracić wpływ na InPost? „Są takie scenariusze”

Kurs akcji InPostu w poniedziałek po otwarciu holenderskiej giełdy urósł o niemal 14 proc. wobec zamknięcia z piątku. Spółka poinformowała o zawarciu porozumienie w sprawie sprzedaży wszystkich jej akcji konsorcjum w którym jest m.in. Advent, FedEx oraz dotychczasowi udziałowcy - PPF i A&R.

W piątek na zamknięciu holenderskiej giełdy, czyli Euronext Amsterdam, cena za akcję InPostu wyniosła 13,33 euro. W poniedziałek na otwarciu parkietu kurs firmy urósł do 15 euro, a ok. południa za akcję spółki płacono już 15,1 euro. To wzrost o 13,5 proc. wobec kursu zamknięcia.

W poniedziałek InPost poinformował, że zawarł porozumienie w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji spółki przez konsorcjum firm. Znalazły się w nim: fundusze zarządzane przez Advent International, L.P. i podmioty stowarzyszone (Advent), FCWB LLC – spółka zależna w całości należąca do FedEx Corporation (FedEx), A&R Investments Ltd. (A&R) i PPF Group (PPF).

Rafał Brzoska: chodzi o to, by w pełni uwolnić potencjał InPost

InPost przekazał, że konsorcjum wyceniło kurs jednej akcji na 15,6 euro, a wartość wszystkich walorów na 7,8 mld euro. Zakończenie transakcji planowane jest na drugą połowę 2026 r., a w jej efekcie Advent oraz FedEx mają posiadać po 37 proc. udziałów, A&R - 16 proc., a PPF - 10 proc.

Wyjaśniono, że po finalizacji transakcji InPost i FedEx zawrą na warunkach rynkowych umowy, które umożliwią obu spółkom „wykorzystanie ich komplementarnych kompetencji oraz wspólnej wizji rozwoju”. Ma to być osiągnięte m.in. przez: połączenie globalnej sieci FedEx, obejmującej 3 mln klientów korporacyjnych oraz 225 mln odbiorców na całym świecie z siecią paczkomatów InPostu. Grupa InPost na koniec trzeciego kwartału 2025 roku dysponowała blisko 90 tys. punktów out-of-home, w tym niemal 57 tys. paczkomatami i ponad 33 tys. punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia).

„Wspólnie wzmocnimy naszą sieć i dotrzemy do większej liczby konsumentów, oferując szybkie i elastyczne opcje dostaw, kontynuując jednocześnie realizację celu, jakim jest redefinicja europejskiego sektora e-commerce. Pozostaję w pełni zaangażowany w kierowanie Grupą InPost w nadchodzących latach. Nasza główna siedziba, marka, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w Polsce, która nadal będzie stanowić centrum realizacji skutecznej strategii Grupy. Wierzę, że przy wsparciu partnerów możemy w pełni uwolnić potencjał InPost i dalej wzmacniać pozycję wiodącego dostawcy innowacyjnych usług dla sektora e-commerce w Europie Zachodniej” - napisał w komentarzu na X Rafał Brzoska, założyciel i CEO InPost Group.

Analityk: wycena akcji InPost korzystna dla akcjonariuszy

Analityk XTB Kamil Szczepański ocenił, że wycena akcji InPostu, proponowana przez konsorcjum, jest korzystna z perspektywy akcjonariusza. „Jest to cena z premią względem ostatnich wycen oraz znacznie powyżej średnich wycen spółki z ostatnich lat, kiedy kurs oscylował w okolicach 10–12 euro” - zauważył w cytowanym przez PAP Biznes komentarzu.

Według Szczepańskiego konsorcjum może dać spółce możliwość stania się liderem nie tylko polskiego, ale też europejskiego rynku, do czego InPost ewidentnie aspiruje, a fundusz Advent i holding PPF to podmioty wyspecjalizowane w spółkach podobnych do InPostu: przedsiębiorstwach logistycznych i e-commerce z potencjałem wzrostu.

Analityk XTB zwrócił też uwagę, że w innych krajach takie przejęcie mogłoby budzić obawy o tendencje monopolistyczne z powodu połączenia z FedExem. Tłumaczył jednak, że w Polsce regulacje mające ograniczać takie zjawiska pozostają za standardami krajów rozwiniętych. Wskazał, że dlatego ryzyko regulacyjne w przypadku InPostu jest znikome.

Czy Rafał Brzoska może utracić wpływ na swój biznes?

„Pewne obawy może budzić też rozkład kapitału w planowanym konsorcjum, w którym pozycję dominującą mają FedEx i fundusz Advent. W komunikatach podkreśla się, że spółka ma kontynuować działalność pod przewodnictwem Rafała Brzoski, ale w biznesie nic nie jest na zawsze” - ocenił.

Jego zdaniem istnieją scenariusze, w których obecny szef InPostu Rafał Brzoska utraci kontrolę nad założoną przez niego spółką. „Nie byłby to przypadek odosobniony – sam Advent już wcześniej doprowadził do zbliżonej »wymiany« po przejęciu spółki Sapiens International” - dodał Szczepański.

To co nie budzi wątpliwości to to, że to porządkowanie sytuacji przed skokiem. I InPost i FedEx planują agresywny rozwój w Europie i mogą się tutaj uzupełniać. Spodziewam się kolejnej fali przejęć przez InPost w tym roku i kto wie - może w końcu InPost pojawi się w „świętym graalu europejskiej kurierki” - Niemczech? A może i pojawienie się InPostu w USA stało się nagle możliwe? ;) Warto też pamiętać, że udział udziałowi nierówny. Umowa konsorcjum może dawać Brzosce wpływy (np. głos blokujący) które nie wynikają wprost z udziału w akcjonariacie. To typowe, że założyciele są tak nagradzani/zabezpieczani, a Brzoska dla FedEx jest też wartością, a nie kosztem. To on jest twarzą i siłą sprawczą w firmie, nikt go bez powodu nie będzie wymieniać, ani zwalczać. No i miejmy też trochę zaufania do Brzoski, który zapowiadał, że to projekt jego życia i daleki jest od jego ukończenia ;) - komentuje na X sytuację internauta Szymon Janus.

Wezwanie na akcje InPost „tak szybko, jak to możliwe”

Konsorcjum zamierza ogłosić wezwanie na 100 proc. akcji InPostu „tak szybko, jak to możliwe”, zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Warunkiem dojścia wezwania do skutku będzie osiągnięcie progu nabycia przez Oferenta nie mniej niż 80 proc. wszystkich akcji InPostu oraz uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych, w tym także organów antymonopolowych.

O otrzymaniu wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji spółki, InPost informował w pierwszym tygodniu stycznia. Dodał wówczas, że powołany został specjalny zespół złożony z członków rady nadzorczej i zarządu InPostu, który miał przeanalizować wszystkie aspekty potencjalnej transakcji.

Obecnie głównymi akcjonariuszami InPostu są: PPF Group (28,75 proc.), A&R Investments, wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski (12,49 proc.), Advent International Corporation (6,50 proc.) oraz Norges Bank (5,01 proc.). Poniżej progu 5 proc. pakiety akcji InPostu ma m.in. szereg polskich funduszy inwestycyjnych.

InPost oferuje rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce w Europie. W trzecim kwartale 2025 r. wolumen paczek obsłużonych przez InPost wyniósł 351,5 mln, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku.

