InPost odpala zakupowego asystenta AI. To inteligentny… pies

Zakupy zaczynają się tam, gdzie do tej pory się kończyły. InPost uruchamia testowo funkcję, która może wywrócić do góry nogami sposób kupowania w sieci: Mowa o inteligentnym asystencie AI – z darmową dostawą i zwrotami – wbudowanym bezpośrednio w aplikację. „To prawdziwa rewolucja” – mówi Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost.

Nowa funkcja w aplikacji InPost Mobile – dostępna w ramach usługi InPost Plus – wprowadza inteligentnego asystenta zakupowego AI o imieniu Von Halsky.

„Wywęszy” najlepsze okazje

To nie jest zwykły chatbot. Ma analizować potrzeby użytkownika, przewidywać trendy i błyskawicznie podsuwać najlepiej dopasowane oferty spośród milionów produktów. W praktyce działa to tak: wystarczy napisać lub powiedzieć czego się szuka, a system:

• natychmiast zaproponuje konkretne produkty,

• porówna oferty,

• wskaże alternatywy,

• poinformuje o nowościach i trendach.

Zakupy zaczynają się więc od rozmowy, a nie od przeglądania setek stron.

Jedna aplikacja, cały proces zakupowy

Nowe rozwiązanie domyka wszystko w jednym miejscu. Od inspiracji po dostawę – bez wychodzenia z aplikacji. Poszczególne elementy procesu zakupowego to (w kolejności): wyszukiwanie i rekomendacje AI; porównanie ofert; błyskawiczna płatność przez InPost Pay (bez wypełniania formularzy), śledzenie przesyłki, dostawa i obsługa zwrotów. To kompletny, zamknięty ekosystem zakupowy.

InPost gra inaczej

Propozycja InPostu nie jest klasycznym marketplace. Kluczowa różnica polega na tym, że sprzedawcy nie oddają prowizji, zachowują pełną kontrolę nad cenami oraz marżami i zyskują nowy kanał dotarcia do klientów.

Tysiące sprzedawców i globalne marki

Do programu dołączyło już około cztery tysiące sprzedających, w tym m.in.: Modivo, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik, Super-Pharm czy Lancerto. W ofercie znajdą się produkty takich gigantów, jak: Apple, Samsung, Nestlé czy Lego. Skala już na starcie ogromna – a to dopiero wersja beta. InPost przestaje być wyłącznie firmą logistyczną. Staje się platformą, która chce kontrolować cały proces zakupowy. Jeżeli ten model się przyjmie, zakupy online mogą już nigdy nie wyglądać tak samo.

Źródło: PAP

Oprac. GS