InPost uprościł nadawanie paczek międzynarodowych

Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, uruchamia InPost Easy, czyli nowoczesną platformę do obsługi przesyłek transgranicznych dla klientów indywidualnych. Rozwiązanie objęło osiem europejskich rynków: Polskę, Francję, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Od teraz wszyscy klienci w tych krajach mogą wysyłać i odbierać paczki za pośrednictwem jednej, prostej platformy – bez konieczności logowania.

Wprowadzenie InPost Easy wpisuje się w długoterminową strategię Grupy, której celem jest dalsze upraszczanie procesów logistycznych oraz rozwój usług transgranicznych w Europie, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości doświadczenia użytkownika – napisała firma w komunikacje.

Nowe narzędzie ma ułatwić nadawanie paczek z i do dowolnego kraju UE obsługiwanego przez InPost. Serwis InpostEasy.com jest uzupełnieniem kanałów dotarcia dla zagranicznych klientów Grupy, którzy teraz zyskają dostęp do jeszcze bardziej intuicyjnych przesyłek międzynarodowych, oferujących prostotę i wygodę, jaką znają już polscy użytkownicy.

W pierwszym etapie wdrożenia InPost Easy pozwoli w prosty sposób nadać paczkę w jednym z trzech dostępnych gabarytów zarówno za pośrednictwem urządzeń Paczkomat®, jak i punktów nadania i odbioru. Za pomocą platformy system automatycznie wygeneruje także etykietę przewozową, a cały proces będzie możliwy bez zakładania konta. Opłaty za przesyłki pobierane są w walucie kraju nadania, co dodatkowo upraszcza cały proces.

Strona InpostEasy.com jest dostępna w ośmiu wersjach językowych: angielskiej, polskiej, francuskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, włoskiej, niemieckiej oraz niderlandzkiej.

„Stworzyliśmy jednolitą platformę InPost Easy dla klientów zagranicznych dostępną w ośmiu wersjach językowych. Dzięki niej przekształcamy złożony proces w prostą czynność. To realna oszczędność czasu i energii, którą nasi klienci mogą swobodnie przeznaczyć na swoje kluczowe priorytety, czy to w biznesie, czy w życiu osobistym. To właśnie w tej prostocie leży nasza siła” – podkreśla Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost.

Usługa została wprowadzona w ramach technologicznej współpracy z firmą Alsendo. Partnerstwo umożliwiło stworzenie wspólnego, zunifikowanego zaplecza technologicznego, które integruje kluczowe procesy logistyczne w ramach jednej platformy i tym samym zwiększa wygodę klientów.

Materiały prasowe InPost, oprac. Sek

