Mocny rok InPost: 1,4 miliarda paczek, wzrost o 25 proc.!

Grupa InPost dostarczyła blisko 1,4 mld paczek w 2025 r., co stanowi wzrost o 25 proc. r/r, podała spółka. W ubiegłym roku InPost rozstawił także rekordową liczbę 14 200 nowych maszyn Paczkomat, kończąc rok z ponad 61 000 urządzeniami (+30 proc. r/r).

„Rok 2025 był przełomowy dla Grupy InPost. Osiągnęliśmy rekordowe wolumeny, rozszerzyliśmy naszą sieć dostaw poza domem oraz dokonaliśmy dwóch strategicznych przejęć - Yodel w Wielkiej Brytanii i Sending w Hiszpanii - służących umocnieniu naszej obecności na kluczowych rynkach. Dostarczenie niemal 1,4 miliarda przesyłek oraz instalacja ponad 14 000 nowych maszyn paczkowych najlepiej obrazują skuteczność naszego modelu biznesowego oraz zaufanie, jakim darzą nas klienci. W 2026 roku nadal będziemy się koncentrować na innowacjach, poprawie jakości usług oraz dalszej rozbudowie naszej sieci” - powiedział prezes i założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska.

Prezes i założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska / autor: materiały prasowe InPost

Wyniki na poszczególnych rynkach

W IV kwartale 2025 r. Grupa InPost dostarczyła 417,6 mln przesyłek, co stanowi wzrost o 30 proc. r/r. W Polsce wolumen przesyłek osiągnął poziom 220,2 mln (+5 proc. r/r), w Eurozone 104,8 mln (+23 proc. r/r), a w Wielkiej Brytanii InPost dostarczył 92,6 mln przesyłek potrajając wolumen rok do roku. W najbardziej pracowitym dniu sezonu Grupa obsłużyła rekordowe ponad 15 milionów paczek w całej Europie, wskazano.

W całym roku 2025 Grupa InPost dostarczyła blisko 1,4 mld przesyłek, co stanowi wzrost o 25 proc. r/r. W Polsce wolumen przesyłek wyniósł 763,1 mln paczek (+8 proc. r/r), w Eurozone 339,5 mln (+17 proc. r/r), a w Wielkiej Brytanii InPost osiągnął poziom 262,1 mln przesyłek, niemal potrajając wolumen rok do roku.

Sieć punktów OOH osiągnęła liczbę 94 500 lokalizacji, w tym ponad 61 000 urządzeń Paczkomat. W 2025 roku Grupa InPost zainstalowała rekordową liczbę automatów paczkowych, do sieci dodano 14 200 nowych maszyn notując wzrost o 30 proc. r/r. W Polsce liczba urządzeń Paczkomat wzrosła do ponad 28 000 maszyn, w Eurozone do przeszło 19 000, a w Wielkiej Brytanii do niemal 14 000, podsumowano.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

