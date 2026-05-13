Ofensywa InPost: 20 tys. nowych paczkomatów w rok!

Grupa InPost, która miała na koniec I kw. 64 680 urządzeń Paczkomat na wszystkich swoich rynkach, planuje rozbudowę sieci o ponad 20 tys. paczkomatów w 2026 roku, poinformował założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska. InPost spodziewa się wzrostu wolumenu od kilkunastu do blisko 20 proc. w II kw. 2026 r. W I kw. 2026 r. InPost zanotował 3,86 mld zł przychodów (wzrost o 31 proc. r/r).

W 2025 r. InPost zwiększył liczbę automatów paczkowych o 14,2 tys., rozbudowując sieć out-of-home do 94 536 punktów, z czego 61 196 stanowiły maszyny Paczkomat.

„Liczba punktów PUDO się zmniejsza, co jest absolutnie zgodne ze strategią, zastępujemy punkty PUDO maszynami i ta liczba maszyn nie tylko rośnie, ale też przyspiesza rok do roku, i przypomnę, że tylko w tym roku uruchomimy ponad 20 tys. Paczkomatów” - powiedział Rafał Brzoska podczas wideokonferencji.

„Nadal jesteśmy numerem jeden w Polsce pod kątem rozstawionych maszyn, ale przede wszystkim również pod względem capacity sieci, gdyż nasze maszyny, nieustająco każda nowa, liczy więcej skrytek niż maszyny konkurencji” – dodał.

Założyciel i CEO Grupy InPost Rafał Brzoska / autor: materiały prasowe InPost

InPost liczy na wzrost wolumenu przesyłek o jedną piątą

„W II kwartale 2026 roku spodziewany jest wzrost wolumenu Grupy rok do roku w przedziale od kilkunastu do blisko dwudziestu procent. W Polsce przewiduje się wzrost wolumenu w okolicach średniego do wysokiego jednocyfrowego procentu. Na rynkach międzynarodowych prognozowany jest wzrost wolumenu InPost w okolicach wysokich dwudziestu procent” - czytamy w komunikacie.

W I kw. 2026 r. wolumen przesyłek wyniósł 359 mln i wzrósł o 32 proc. r/r.

Kwartalny wzrost przychodów o 31 proc. w skali roku!

W I kw. 2026 r. InPost zanotował 3,86 mld zł przychodów (wzrost o 31 proc. r/r) oraz 902,2 mln zł skorygowanego zysku EBITDA, co oznacza spadek o 4 proc. r/r, a wzrost zysku w Polsce (+7 proc. r/r) i Eurozone (+28 proc. r/r) został z nadwyżką skompensowany przez trwającą transformację segmentu brytyjskiego. Liczba urządzeń Paczkomat wzrosła o 30 proc. do 64 680 maszyn, wolumen przesyłek wyniósł 359 mln (wzrost o 32 proc. r/r), a nakłady inwestycyjne wyniosły 360 mln zł (+6 proc. r/r).

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

ISBnews, sek

