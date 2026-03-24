"Białe skrzepy u wszystkich zaszczepionych"

Coraz więcej przedstawicieli branży pogrzebowej w Stanach Zjednoczonych zgłasza obserwację nietypowych, białych i włóknistych struktur w ciałach zmarłych, które zaczęły pojawiać się częściej po 2021 roku. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród balsamistów wskazują, że zjawisko to nie jest odosobnione – raporty wspominają o obecności białych, włoknistych skrzepów oraz innych niepokojących obserwacjach, które według obserwatorów wymagają dalszych badań i wyjaśnień - podaje portal tkp

Jak podają wyniki ankiety,

U 100 proc. zaszczepionych uczestników stwierdzono obecność mikroskrzepów amyloidu,

które od 2021 roku coraz częściej obserwuje się u zmarłych.

Co to za badanie?

W 2025 roku podczas konferencji organizacji Tennessee Funeral Directors Association zaprezentowano wyniki ankiety dotyczącej nietypowych zmian obserwowanych w ciałach zmarłych.

Badanie zostało przeprowadzone przez Thomas F. Haviland, emerytowanego majora Sił Powietrznych USA. Nie miało ono jednak charakteru klasycznego eksperymentu naukowego – była to ankieta przeprowadzona wśród 28 balsamistów i pracowników branży pogrzebowej. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące własnych obserwacji, takich jak występowanie nietypowych skrzepów czy innych zmian widocznych podczas przygotowywania ciał do pochówku.

Odporne na rozkład

Również wyniki badań autorstwa Alaina R. Thierry’ego opublikowanego w Journal of Medical Virology w październiku 2025, wykazują że mikroskrzepy amyloidowe, które mogą powstawać po ekspozycji na białko kolca SARS-CoV-2, w wyniku szczepień mRNA. Wykryto je u wszystkich badanych, mają nietypową, trudną do rozkładu strukturę.

