Nokaut! Diesel w tydzień podrożał o 93 gr za litr

Średnia cena litra oleju napędowego w ciągu tygodnia wzrosła o 93 grosze, do najwyższego w historii poziomu notowań prowadzonych przez e-petrol.pl - poinformowali w środę analitycy portalu. Diesel kosztuje przeciętnie 8,69 zł/l; benzyna E10 podrożała o 35 groszy, do 7,14 zł.

„Nigdy wcześniej - nawet po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie - kierowcy nie płacili za diesla tak dużo. Mniejsza, choć również skokowa podwyżka, dotyczy benzyny E10, która podrożała o 35 groszy i kosztuje dziś 7,14 zł/l” - poinformowali analitycy e-petrol.pl.

Dodali, że cena autogazu również wzrosła w porównaniu do połowy miesiąca; za litr tego paliwa płaci się przeciętnie 3,64 zł, czyli o 32 grosze więcej.

Gdzie najdrożej, gdzie najtaniej?

Z analizy portalu wynika, że najniższe ceny benzyny w Polsce występują w województwie łódzkim, gdzie litr kosztuje 7,04 zł. Diesel najtańszy jest na Podlasiu i Lubelszczyźnie, tam cena sięga 8,64 zł/l. Autogaz oferowany jest najtaniej w Wielkopolsce - po 3,57 zł/l.

Najdrożej jest natomiast w województwie świętokrzyskim i lubelskim, gdzie litr benzyny kosztuje 7,29 zł. W przypadku diesla średnia najwyższa cena najwyższa jest na Dolnym Śląsku - 8,76 zł/l. Za LPG najwięcej trzeba z kolei płacić na Mazowszu - 3,69 zł.

Co dalej z cenami ropy?

W poniedziałek giełdowe notowania ropy naftowej spadły, natomiast we wtorek zaczęły ponownie nieco rosnąć. W środę ceny tego surowca znowu maleją, gdyż - jak informują maklerzy - dyplomatyczne działania USA, mające na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie, nabrały tempa.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 89,14 dol., niżej o 3,48 proc. Z kolei Brent na ICE na maj jest wyceniana po 100,22 dol. za baryłkę, niżej o 4,09 dol.

PAP, sek

