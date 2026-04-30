Tankowanie podrożeje "kilkanaście groszy na litrze”

Na początku maja czeka nas kolejny wzrost cen benzyny i oleju napędowego na stacjach - przewidują analitycy e-petrol.pl. Spadną jedynie ceny gazu LPG.

„Wprawdzie na rynku ropy mamy burzliwą zmienność, która utrudnia prognozowanie krótkoterminowe, jednak perspektywa w najbliższych dniach wzrostu cen paliw tradycyjnych nawet o kilkanaście groszy na litrze wygląda realnie. Ta zmiana zaistnieje jednak zapewne dopiero po majówce” - napisali analitycy w komentarzu.

„Prezent” na majówkę: najwyższe ceny paliw od miesiąca!

Mocno podrożeje diesel…

Według prognozy e-petrol.pl w okresie 4–10 maja 2026 r. zakres cen benzyny 95 wyniesie 6,44–6,59 zł/l, a benzyny 98 - 6,92-7,09 zł/l.

Dla oleju napędowego (diesel) prognozowany jest najwyższy poziom cen wśród paliw płynnych – od 7,29 do 7,45 zł/l, a więc zmiana na plus także będzie odczuwalna” – dodano.

…spadną ceny autogazu

Jeśli chodzi o LPG to prognoza przewiduje ceny w przedziale 3,69–3,78 zł/l, co oznacza spadek.

Przez ostatni tydzień paliwa w hurcie drożały. Według danych e-petrol.pl największy wzrost dotyczył benzyny Pb95, której cena wzrosła z 5448 zł/m sześc. do 5681 zł/m sześc.

Niewiele mniejszy wzrost dotyczył benzyny Pb98 – z 5922 zł/m sześc. do 6143 zł/m sześc. W przypadku oleju napędowego cena wzrosła z 6296 zł/m sześc. do 6470 zł/m sześc.

Z kolei olej opałowy podrożał z 5264 zł/m sześc. do 5470 zł/m sześc.

PAP, sek

