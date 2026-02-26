Ceny paliw rosną. Benzyna drożeje najszybciej!

W tym tygodniu na stacjach paliw benzyna 95 zdrożała najbardziej - o 7 gr do 5,74 zł/l, a diesel po 2-groszowej podwyżce kosztuje średnio 5,99 zł/l - poinformowali analitycy portalu e-petrol.pl. Dodali, że najtańszą benzynę kierowcy zatankują na Śląsku, a diesla w woj. lubuskim.

Eksperci portalu e-petrol.pl zwrócili uwagę, że w ostatnich dniach lutego koszty tankowania rosną.

Benzyna najdroższa od grudnia

„Szczególnie mocno wzrost cen odczuwają kierowcy tankujący 95-oktanową benzynę E10, która w tym tygodniu zanotowała solidną podwyżkę i jest najdroższa od grudnia 2025 roku” - zauważyli analitycy.

Poinformowali, że średnia ogólnopolska cena popularnej „95-tki” od poprzedniej środy zwiększyła się o 7 gr i litr tego paliwa kosztuje aktualnie 5,74 zł.

Diesel wciąż poniżej 6 zł za litr

Według danych e-petrol.pl, **więcej za tankowanie płacą też kierowcy samochodów z silnikiem Diesla, ale cena ON utrzymała się poniżej poziomu 6 zł. „Paliwo to po 2-groszowej podwyżce kosztuje średnio 5,99 zł/l. Droższy jest też autogaz, który na koniec lutego kosztuje średnio 2,77 zł/l. To o 3 gr więcej niż przed tygodniem” - podali eksperci portalu.

Najdrożej na Mazowszu, lepiej tankować na Śląsku

Wskazali też, że w ujęciu regionalnym najdroższe paliwa w Polsce są obecnie na Mazowszu, gdzie najwięcej kosztują: benzyna E10 i olej napędowy. Ich średnie ceny to 5,94 zł/l i 6,17 zł/l. „Dużo mniej za tankowanie benzyny płacą kierowcy na Śląsku, gdzie jej średnia cena wynosi aktualnie 5,60 zł/l. Diesel, ze średnią ceną na poziomie 5,84 zł/l, najtańszy jest w woj. lubuskim. Dla autogazu rozpiętość cen sięga od 2,70 zł/l na Śląsku do 2,84 zł/l w woj. kujawsko-pomorskim” - podali analitycy.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski rynek finansowy już się nasyca

Koniec popularnej legendy? Polska sieć zamyka sklepy

Słoik miodu po nowemu. Przełom dla branży pszczelarskiej?

»»Zakaz dla wołowiny z Brazylii – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24