Prezydent powołał Radę Biznesu

Prezydent Karol Nawrocki powołał w środę Radę Biznesu przy Prezydencie RP. Jak mówił, ma ona m.in. pomóc w „przełamaniu pułapki średniego rozwoju” i opiniować prawo, które bezpośrednio dotyka polskiej gospodarki.

„Znaleźliśmy się jako państwo w tym, co ekonomiści nazywają pułapką średniego rozwoju, więc wierzę głęboko, że Rada Biznesu przy prezydencie Polski, przy moim wielkim wsparciu, będzie potrafiła pułapkę średniego rozwoju przełamać” - powiedział Nawrocki, powołując Radę.

Jak dodał, chciałby za pomocą Rady wypracować „pewien optymalny i rozsądny model współpracy polskich przedsiębiorców, polskiego biznesu z administracją państwową”.

Nie tylko chciałbym państwa słuchać, ale także wierzę, że tak jak przy innych radach przy prezydencie, będziecie państwo opiniować prawo, które bezpośrednio dotyka polskiej gospodarki i te zadania wykonują wszystkie rady przy prezydencie - podkreślił prezydent.

Prezydent RP Karol Nawrocki (L) na uroczystości powołania Rady ds. Biznesu / autor: PAP/Paweł Supernak

G20 i Inicjatywa Trójmorza to perspektywy dla gospodarki Polski

Prezydent podziękował przedsiębiorcom z ich wkład w sukces ostatnich ponad 35 lat. Podkreślił, że na przedsiębiorcach, ich pracy, ich innowacyjności i „trudnych decyzjach” opiera się siła polskiej gospodarki. Powiedział także, że zaproszenie Polski na szczyt państw G20 jest jednym z wyznaczników tego sukcesu.

„Ale tutaj także nie możemy stanąć. Gdy spotkałem się z prezydentem Trumpem, powiedziałem, jako największa siła gospodarcza, ale także militarna i wojskowa regionu Europy Środkowej i Wschodniej liczymy na to, że na stałe Polska będzie w G20. Reakcja pana prezydenta była bardzo pozytywna, optymistyczna, powiedział, że tak się z pewnością stanie. A chcę państwu powiedzieć, że i administracja prezydenta Trumpa, i administracja pałacu prezydenckiego, i szerpowie odpowiedzialni za G20 już pracują nad tym, aby Polska uzyskała stałą obecność w grupie G20. I to też nie może się odbyć bez państwa udziału i bez naszej współpracy” – powiedział prezydent Nawrocki.

Powiedział, że Polska musi się rozwijać w kierunku wschodniej flanki NATO, Grupy Bukaresztańskiej czy Inicjatywy Trójmorza. Dodał, że 13 krajów, które biorą udział w Inicjatywie Trójmorza, zamieszkuje 130 mln ludzi, którzy „w wielu kwestiach myślą podobnie”.

Już dzisiaj zapraszam członków Rady Biznesu na szczyt Inicjatywy Trójmorza, który odbędzie się w kwietniu w Dubrowniku w Chorwacji. Członkowie Rady będą mogli się spotkać z przedstawicielami biznesu z 13 krajów – stwierdził Nawrocki.

Prezydent RP Karol Nawrocki (C) z członkami nowo powołanej Rady ds. Biznesu / autor: PAP/Paweł Supernak

Kto wszedł w skład Rady Biznesu?

W skład Rady Biznesu prezydent powołał m.in.: współzałożyciela i prezesa Iceye Rafała Modrzewskiego, jednego z twórców ElevenLabs Mateusza Staniszewskiego, prezesa Synerise Jarosława Królewskiego, prezesa Cyfrowego Polsatu i spółki ZE PAK Piotra Żaka, prezesa Mlekovity Dariusza Sapińskiego oraz prezesa Grupy Maspex Krzysztofa Pawińskiego. Koordynować prace Rady będzie doradca prezydenta Karol Rabenda.

Rada Biznesu to trzynasta rada działająca przy prezydencie. Rady są gremiami konsultacyjno-doradczymi, opartymi na zewnętrznych ekspertach. Obecnie przy prezydencie Nawrockim działają m.in.: Rada Młodzieży, Rada Zdrowia, Rada Energii i Zasobów Naturalnych, Rada Parlamentarzystów, Rada Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Rada Gospodarcza.

PAP, seK

