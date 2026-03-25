NBP dementuje „rewelacje” medialne

W październiku 2025 r. pojawił się w mediach fake news, natychmiast zdementowany, że żona byłego prezydenta Agata Kornhauser-Duda została zatrudniona w Narodowym Banku Polskim. Do szerzenia tej plotki wrócił jednak 24 marca tygodnik „Newsweek Polska”.

Agata Kornhauser-Duda, żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy, dostała pracę w Narodowym Banku Polskim – podawała w październiku telewizja TVN24.

Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP – replikował pół roku temu rzecznik NBP.

„ Newsweek Polska” wraca do zdementowaych juz „rewelacji”

Po pięciu miesiącach do tematu rzekomego zatrudnienia Agaty Kornhauser‑Dudy wrócił tygodnik „Newsweek Polska”, wydawany przez niemieckie wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska.

Co z planami zawodowymi byłej pierwszej damy Agaty Kornhauser‑Dudy? Jeszcze niedawno były prezydent Andrzej Duda przekonywał, że jego żona świadomie wybrała czas poza życiem zawodowym. Do autorów podcastu W związku ze śledztwem docierają jednak informacje, że udało się zrealizować wcześniejsze plany byłej prezydentowej dotyczące pracy po zakończeniu kadencji w Pałacu Prezydenckim - napisali Dominika Długosz i Mariusz Gierszewski w czołówce tekstu opatrzonego tytułem „Tajemnica zatrudnienia Agaty Dudy. Czy była pierwsza dama pracuje w NBP?”

Dementi NBP

I podobnie jak pięć miesięcy temu, także dziś bezzwłocznie pojawiło się dementi Macieja Antesa, rzecznika banku centralnego:

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi artykułami prasowymi ponownie informuję, że pani Agata Kornhauser-Duda nie była i nie jest zatrudniona w Narodowym Banku Polskim – podał rzecznik NBP.

Pytanie brzmi, po co autorzy publikacji wracają do już zdementowanej informacji i tworzą szum wokół nieistniejącego tematu? Taki widocznie mają ustalony standard „dziennikarski”…

Sek

