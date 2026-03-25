Inwestorzy mają problem: oprocentowanie obligacji w dół

Ministerstwo Finansów obniżyło oprocentowanie obligacji detalicznych, które będzie sprzedawać w kwietniu – wynika ze środowego komunikatu resortu. Kupon większości papierów został obniżony o 0,25 pkt. proc., choć w niektórych przypadkach cięcie oprocentowania jest większe.

„W kwietniu dostosowujemy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych do warunków rynkowych” – powiedział cytowany w środowym komunikacie Ministerstwo Finansów wiceminister Jurand Drop.

►Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych stałoprocentowych wyniesie 2 proc. W marcu te papiery miały oprocentowanie na poziomie 2,5 proc.

►Kupon obligacji 1-rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie w pierwszym miesiącu 4 proc., podczas gdy sprzedawane w marcu miały kupon rzędu 4,25 proc.

►Z kolei obligacje 2-letnie, powiązane ze stopą referencyjną banku centralnego w kwietniu będą oprocentowane na poziomie 4,15 proc. (obligacje sprzedawane w marcu miały kupon w wysokości 4,4 proc.).

►Obligacje 3-letnie o stałej stopie, które będą sprzedawane w kwietniu, będą oprocentowane na 4,4 proc., podczas gdy w marcu było to 4,65 proc.

►Papiery 4-letnie o zmiennym oprocentowaniu, powiązanym ze stopą inflacji, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym przyniosą 4,75 proc. (w marcu – 5 proc.).

►Papiery 10-letnie, których oprocentowanie też zależy od inflacji – 5,35 proc. (w marcu było to 5,6 proc.).

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą na 5 proc. i 5,6 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. W marcu było to odpowiednio 5,2 proc. i 5,85 proc. „(…) w przypadku instrumentów o oprocentowaniu zmiennym, utrzymujemy marże w kolejnych okresach odsetkowych na niezmienionym, konkurencyjnym poziomie – powiedział wiceminister finansów Jurand Drop.

Mechanizmy oprocentowanie obligacji

MF przypomniało, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży, która wynosi 0 pkt. proc. w przypadku obligacji rocznych oraz 0,15 pkt. proc. dla papierów 2-letnich.

„Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,5 proc. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2 proc.” – podało MF.

– „Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,5 proc. dla 12-letnich” – podało również MF.

Korzystne rolowanie obligacji

Resort przypomniał, że posiadacze wygasających w kwietniu obligacji mogą zakupić nowe papiery w drodze wymiany. Będzie to można zrobić od 26 marca.

„W zamianie zakup następuje po niższej cenie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowego zysku – nowe obligacje kupowane są po 99,90 zł za 1 sztukę (oprócz obligacji 3-miesiecznych OTS)” – podało Ministerstwo Finansów.

PAP, sek

