Benzyna drożeje, diesel coraz bliżej 6 zł za litr

W tym tygodniu benzyny i diesel drożeją, a tanieje autogaz - poinformowali analitycy portalu e-petrol.pl. Wskazali, że najniższą cenę benzyny Pb95 ma województwo pomorskie - 5,77 zł/l. Diesla kierowcy w najniższej cenie zatankują w województwie lubuskim - 5,88 zł/l.

Zdaniem analityków portalu e-eptrol.pl w tym tygodniu ceny paliw w Polsce uległy niewielkim zmianom w porównaniu do tygodnia poprzedniego. „Cena benzyny Pb98 wzrosła z 6,63 zł do 6,66 zł za litr, co oznacza podwyżkę o 3 gr. O tyle samo podrożał olej napędowy - z 5,96 zł do 5,99 zł” - poinformowali w środę, dodając, że podobny trend dotyczy benzyny Pb95 (E10), której cena zwiększyła się o 5 gr – z 5,83 zł do 5,88 zł za litr.

Według ekspertów portalu jedynie autogaz „wyłamał się z tej zwyżkowej tendencji” i zanotował na przestrzeni ostatniego tygodnia spadek ceny – z 2,64 zł do 2,62 zł za litr, co oznacza obniżkę o 2 gr.

Analitycy zwrócili uwagę, że cena diesla jest coraz bliżej sześciu złotych, ale na razie operatorzy rynku detalicznego utrzymują ją poniżej tej „psychologicznej bariery”.

Gdzie najdrożej, gdzie najtaniej?

Z danych e-petrol.pl wynika, że najwyższą średnią cenę Pb95 odnotowano w województwie świętokrzyskim, gdzie litr tego paliwa kosztuje 6,01 zł. Na drugim miejscu uplasowały się kujawsko-pomorskie i mazowieckie – po 5,98 zł. Z kolei najtańsza benzyna Pb95 dostępna jest w województwie pomorskim, gdzie średnia cena wynosi 5,77 zł, co oznacza różnicę 24 groszy względem województwa najdroższego.

„Jeśli chodzi o olej napędowy, najwyższe ceny występują w kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim, gdzie litr ON kosztuje 6,10 zł. Tuż za nimi znajduje się województwo świętokrzyskie z ceną 6,09 zł” - podali analitycy. Dodali, że najniższa cena diesla została natomiast zanotowana w województwie lubuskim, gdzie wynosi 5,88 zł. „Różnica pomiędzy województwem najtańszym a najdroższym w przypadku oleju napędowego wynosi 22 gr” - wskazali analitycy.

Zwrócili uwagę, że najwyższą średnią cenę LPG odnotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie litr kosztuje 2,77 zł. Z kolei najtaniej LPG tankują kierowcy w województwie śląskim, gdzie litr kosztuje 2,52 zł. Tuż za nim plasują się warmińsko-mazurskie i małopolskie z ceną 2,56 zł.

PAP, sek

