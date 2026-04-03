Nawet 1300 zł dopłat do czynszu. Program jest mało znany

Najemcy mogą otrzymać miesięczne dopłaty w wysokości 430–1300 zł w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Program, choć wciąż mało znany, zyskuje na popularności. Wsparcie przyznaje BGK i obejmuje mieszkania wskazane przez gminy, przy stosunkowo łagodnych kryteriach dochodowych. Dopłaty mogą być wypłacane nawet przez 15 lat, znacząco obniżając koszty najmu w największych miastach.

Program „Mieszkanie na start”, przewiduje dopłaty do czynszu dla części najemców spełniających określone warunki dochodowe. Wsparcie jest kierowane głównie do osób wynajmujących mieszkania w nowych inwestycjach realizowanych we współpracy z państwem lub samorządami, aby obniżyć koszty najmu i zwiększyć jego dostępność.

O co chodzi?

Dopłaty udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), we współpracy z gminami i inwestorami, którzy oferują mieszkania na wynajem. Mogą to być np.:

- spółdzielnie mieszkaniowe -Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) -Społeczna Agencja Najmu (SAN) -PFR Nieruchomości

Jak działają dopłaty

Program pokrywa część czynszu miesięcznego. Średnia dopłata w 2025 roku wynosiła ok. 430–500 zł, ale w dużych miastach np. Gdynia dopłata przekraczała 1300 zł. Dopłaty mogą trwać nawet 15 lat, co daje poczucie dużej stabilności finansowej.

Kto może skorzystać

Z programu mogą korzystać osoby spełniające określone kryteria dochodowe — przykładowo singiel z dochodem do ok. 8 900 zł miesięcznie lub rodzina czteroosobowa z dochodem do ok. 19 500 zł, przy czym progi te nie są bardzo restrykcyjne i są powiązane ze średnim wynagrodzeniem w kraju.

Skala programu

Liczba mieszkań objętych dopłatami w ramach programu „Mieszkanie na Start” stale rośnie – w 2023 r. było ich około 1,5 tys., w 2024 r. ok. 1,7 tys., a w 2025 r. przewiduje się już około 2,8 tys. lokali.

Dla kogo jest ten program?

Program Mieszkanie na Start (dopłaty do czynszu) jest adresowany przede wszystkim do najemców i podnajemców mieszkań, którzy:

✅ są osobami fizycznymi (obywatelami Polski lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi w Polsce) ✅ wynajmują mieszkanie objęte dopłatami w ramach umowy między gminą a inwestorem (np. spółką mieszkaniową, SAN, TBS) ✅ spełniają kryteria dochodowe i majątkowe określone w ustawie (np. nie są właścicielami własnego mieszkania/domów i ich dochody nie przekraczają określonych progów)

Korzyści

Program „Mieszkanie na Start” przynosi szereg korzyści dla najemców – znacząco obniża czynsz, czasem nawet o połowę, oraz zapewnia stabilność finansową na wiele lat. Ponieważ program jest stosunkowo mało znany, wiele osób może nie wiedzieć, że istnieje takie wsparcie. Obecnie najwięcej mieszkań objętych dopłatami znajduje się w Katowicach i Gdyni, a w planach są kolejne lokalizacje, m.in. Lublin, Wrocław i Warszawa.

Na podstawie gov, Interia Biznes, jb