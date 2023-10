Tutaj czynsze mieszkań spadają

W miastach, gdzie mieszkań na wynajem przybywa, stawki czynszu hamują - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Otodom. Wskazano, że w Trójmieście, Lublinie i Warszawie średnie ceny najmu we wrześniu były niższe o 3-5 proc.

W publikacji napisano, że ostatnim dniu września liczba ofert wynajmu w serwisie Otodom była o 10 proc. wyższa niż pod koniec sierpnia i o 53 proc. wyższa względem ubiegłego roku. W miastach takich jak Wrocław czy Poznań pula dostępnych mieszkań na wynajem wzrosła o ponad jedną piątą, a w Trójmieście o blisko 30 proc.

We wrześniu wynajmujący dodali najwięcej ogłoszeń od początku 2022 roku - zwróciła uwagę analityczka Otodom Karolina Klimaszewska.

Wyjaśniła, że nie ma już nadmiarowego popytu związanego z napływem uchodźców z Ukrainy.

Ponadto część posiadających mieszkania na wynajem w atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach, takich jak np. Trójmiasto, czekała do września z przekierowaniem ich z najmu krótkoterminowego do długoterminowego - dodała.

Z raportu wynika, że generalnie średnie stawki ofertowe najmu we wrześniu utrzymały się na zbliżonym do sierpniowego poziomie. Na obniżkę mogli liczyć najemcy poszukujący mieszkań w Trójmieście (-5 proc.), Lublinie i Warszawie (-3 proc.) oraz w Łodzi (-1,5 proc.). Z kolei zainteresowanym najmem w Rzeszowie i w Olsztynie przyszło przeciętnie zapłacić o ponad 3 proc. więcej niż w sierpniu.

Warto jednak zauważyć, że w ujęciu rocznym w 12 z 16 miast wojewódzkich we wrześniu było drożej niż rok temu, średnio o 7 proc. Najmocniej, bo o 23 proc. r/r, wzrosły stawki najmu w Rzeszowie, w Katowicach były wyższe o 12 proc. r/r, Warszawie o 9 proc. r/r, a w Białymstoku blisko o 8 proc. r/r.

Być może zbliżamy się do pewnej granicy i budżety części najemców, np. studentów, nie są już w stanie udźwignąć kolejnych podwyżek. W poprzednich miesiącach to zjawisko było dostrzegalne wśród osób częściej poszukujących mieszkań na wynajem w niższym budżecie – wskazała Klimaszewska. Dodała, że ostatnio wzrosło zainteresowanie pokojami na wynajem, natomiast mieszkaniami spowolniło.

Eksperci uważają, że uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. wpłynie na rynek najmu, choć na razie trudno oszacować w jakim stopniu.

To, jak duża będzie skala przeprowadzek najemców do własnego M, znajdzie odzwierciedlenie w liczbie napływających nowych ofert wynajmu w kolejnych miesiącach. Można się jednak spodziewać, że rosnąca liczba mieszkań na wynajem przyczyni się do dalszego zahamowania wzrostu stawek czynszów - podsumowała analityczka Otodom.