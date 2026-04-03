USA tracą drugi samolot. Najnowszy komunikat

Drugi samolot amerykańskich sił powietrznych rozbił się w piątek w Zatoce Perskiej, pilota uratowano - podał „New York Times”, powołując się na dwa źródła w amerykańskich władzach. Wcześniej nad Iranem strącony został F-15.

Samolot szturmowy A-10 Warthog rozbił się w pobliżu cieśniny Ormuz mniej więcej w tym samym czasie, gdy F-15E został strącony nad Iranem

przekazały źródła.

Pilot A-10 został uratowany. Jak poinformował dziennik, na pokładzie nie było innych osób. Nie podano okoliczności tej katastrofy.

Stacja Newsmax podała z kolei, powołując się na źródła, że w piątek amerykański śmigłowiec wielozadaniowy Black Hawk został trafiony nad Iranem podczas akcji ratowniczej po zestrzeleniu F-15. Załoga tego śmigłowca jest bezpieczna.

Natomiast jeden z członków załogi F-15 wciąż jest poszukiwany. Drugiego uratowały amerykańskie siły specjalne.

pap, jb