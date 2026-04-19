Ultimatum Trumpa dla Iranu – reaktywacja!

Przedstawiciele USA udadzą się w poniedziałek do stolicy Pakistanu, Islamabadu na negocjacje z Iranem – oświadczył w niedzielę prezydent USA Donald Trump na swej platformie Truth Social. Zagroził, że w razie fiaska rozmów, irańska infrastruktura zostanie zniszczona.

„Iran zdecydował się wczoraj wystrzelić pociski w cieśninie Ormuz – całkowite naruszenie naszego porozumienia o zawieszeniu broni! Wiele z nich było wycelowanych we francuski statek i frachtowiec z Wielkiej Brytanii. To nie było miłe, prawda?” - napisał Trump we wpisie na Truth Social.

Zaraz potem dodał jednak, że jego „przedstawiciele” udadzą się do stolicy Pakistanu, Islamabadu i będą tam w poniedziałek prowadzić negocjacje z Iranem.

W dalszej części wpisu prezydent wyraził zdziwienie ogłoszeniem przez Iran ponownego zamknięcia cieśniny Ormuz. Podkreślił, że ten szlak w rzeczywistości został już zamknięty przez blokadę USA. Trump dodał, że Iran traci na tym najwięcej, nie mogąc eksportować ropy naftowej - podał kwotę 500 mln dol. dziennie.

„Stany Zjednoczone nic nie tracą. W rzeczywistości wiele statków zmierza właśnie do Stanów Zjednoczonych, Teksasu, Luizjany i na Alaskę, aby się załadować, dzięki uprzejmości Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, który zawsze chce być »twardzielem!«” - skomentował amerykański przywódca.

Powtórzył jednak, że jeśli Iran nie przyjmie „bardzo uczciwej i rozsądnej umowy”, Stany Zjednoczone zniszczą każdą elektrownię i port w Iranie.

„Proponujemy bardzo uczciwe i rozsądne porozumienie i mam nadzieję, że oni (tj. Irańczycy) je przyjmą, bo jeśli nie, to Stany Zjednoczone zmiotą z powierzchni ziemi wszystkie elektrownie i wszystkie mosty w Iranie” – napisał Trump.

Armia irańska zmusiła w niedzielę do zawrócenia z trasy przez cieśninę Ormuz dwa tankowce przewożące ropę naftową; załogom tych jednostek wysłano ostrzeżenia – poinformowała agencja Reutera, powołując się na irańską agencję prasową Tasnim.

Zawrócenie statków pływających pod banderami Botswany i Angoli było, według strony irańskiej, rezultatem trwającej amerykańskiej blokady morskiej, która została nałożona na Iran.

Stany Zjednoczone wprowadziły tę blokadę 13 kwietnia. Od tego czasu, do soboty włącznie, siły USA zawróciły 23 statki zmierzające do irańskich portów lub wypływające z Iranu – podała agencja Reutera, powołując się na komunikat amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM).

Zamknięcie cieśniny Ormuz przez siły irańskie uwięziło ponad 600 statków w Zatoce Perskiej, a armatorzy wstrzymują kolejne rejsy w obawie przed minami, które mogły zostać rozmieszczone w Ormuzie przez Iran. Termin otwarcia cieśniny dla żeglugi nie jest znany. Mimo tego, od piątku do soboty co najmniej osiem tankowców z ropą i gazem przepłynęło przez Ormuz – przekazała katarska telewizja Al-Dżazira.

