300 tys. zł dla młodych rolników. Oto warunki, które trzeba spełnić

Od 1 kwietnia ruszył program skierowanych do młodych rolników prowadzących produkcję zwierzęcą. Można ubiegać o wsparcie do 300 tys. zł

Warunek

Jednorazowa dotacja na start lub rozwój gospodarstwa wypłacana jest w dwóch ratach: 70% na początku i 30% po rozliczeniu biznesplanu.

Warunek jest taki, że 50 proc. oznacza, że co najmniej połowa planowanych inwestycji musi pochodzić z produkcji zwierzęcej.

Cel

Docelowy poziom produkcji zwierzęcej musi być osiągnięty najpóźniej w roku docelowym i utrzymany co najmniej do końca okresu wyznaczonego w planie. Wyższa kwota premii dla młodych rolników ma wzmocnić działania, których celem jest przyciąganie i utrzymanie młodych rolników zaangażowanych w produkcję zwierzęcą lub planujących podjęcie takiej produkcji. Ministerstwo zaznaczyło, że zmienione wytyczne umożliwiają osobom, które złożyły wnioski w 2025 r., zwiększenie kwoty pomocy poprzez aneksowanie zawartych umów o przyznaniu pomocy, pod warunkiem dostosowania biznesplanu i nieskładania wniosku o wypłatę I raty pomocy do czasu podpisania aneksu do umowy.

I bizenes plan

Ponadto biznesplan powinien przewidywać odpowiednie dla produkcji zwierzęcej inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z rozpoczynaniem i rozwojem działalności rolniczej w gospodarstwie w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży– o szacunkowej wartości równej co najmniej 210 tys. zł, czyli 70 proc. z 300 tys. zł - poinformował resort rolnictwa.

mr, agroflesh