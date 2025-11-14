Dla kogo 300 tys. na start?

Młodzi rolnicy, prowadzący lub planujący zająć się produkcją zwierzęcą, będą mogli otrzymać premię w wysokości nawet 300 tysięcy złotych. Pozostali gospodarze, zajmujący się wyłącznie produkcją roślinną, otrzymają – tak jak dotychczas – 200 tysięcy. To efekt zmian w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wymagają one jeszcze akceptacji rządu i Komisji Europejskiej, ale już wiadomo, że będzie zgoda na nabór wniosków z 2026 roku oraz – wyjątkowo – tych złożonych w 2025 roku. Agencja poinformowała, że młodzi producenci rolni, którzy zgłosili się do tegorocznego naboru będą mogli podpisać aneks zwiększający premię po aktualizacji biznesplanu i zapewnieniu, że co najmniej połowa docelowej wartości ekonomicznej gospodarstwa pochodzi z produkcji zwierzęcej. Nowe zasady będą obowiązywać po ich zatwierdzeniu przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

