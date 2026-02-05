Wyższe premie dla młodych rolników. Na start 300 000 zł

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapowiada istotne zmiany dla młodych rolników planujących inwestycje w produkcję zwierzęcą. Premia w ramach wsparcia na start ma wzrosnąć z 200 do nawet 300 tysięcy złotych. Z podwyższonej dotacji skorzystają gospodarstwa, w których co najmniej połowa docelowych przychodów będzie pochodzić z hodowli.

Rolnicy nastawieni wyłącznie na produkcję roślinną lub mieszaną nadal otrzymają 200 tys. zł. Co ważne, wyższa kwota dotyczy nie tylko przyszłych naborów, ale również części wniosków złożonych już w 2025 roku – o ile nie wypłacono jeszcze pierwszej raty pomocy. Jeśli jednak już do tego doszło, konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy oraz korekta biznesplanu. Minimalna wartość inwestycji wzrośnie do dwustu dziesięciu tysięcy złotych, czyli do siedemdziesięciu procent nowej premii. Agencja będzie informować beneficjentów indywidualnie. Każdorazowo zmiany muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez polski rząd i przez Komisję Europejską.

