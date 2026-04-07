Ekstra 240 zł na kontach. Sprawdź, czy dostaniesz dopłatę

Masz konto w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)? Jeśli tak, do 15 kwietnia 2026 roku państwo dorzuci Ci do oszczędności dodatkowe 240 zł. To tzw. dopłata roczna za rok 2025

Kto nie dostanie przelewu?

Pieniądze nie wpłyną do osób, które:

- zarabiały dużo, a mimo to wpłacały minimalne składki,

- mają powyżej 60 lat i już zaczęły wypłacać pieniądze z programu.

Niezależnie od tego, w ilu firmach pracowałeś i ile masz kont PPK, dodatkowe 240 zł otrzymasz tylko raz. Pieniądze zostaną dopisane do Twojego konta automatycznie – nie musisz składać żadnych wniosków.

