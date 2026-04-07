Do rozdania 80 mln zł. Pieniądze dla pszczelarzy

Od 1 kwietnia do 31 maja 2026 roku pszczelarze mogą ubiegać się o dopłaty do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie wynosi 50 zł za jeden ul, a na cały program przeznaczono 80 mln zł.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, które są zarejestrowane jako producenci, prowadzą działalność związaną z hodowlą pszczół i mają pasieki wpisane do rejestru weterynaryjnego. Jeśli liczba wniosków przekroczy dostępny budżet, wysokość dopłat może zostać odpowiednio zmniejszona.

Wnioski składa się wyłącznie online, a do dokumentów trzeba dołączyć zaświadczenie od weterynarza o liczbie uli oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy publicznej. W razie trudności można skorzystać z pomocy w biurach powiatowych Agencji.

Za radiokielce, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tusk urządził Niemcom paliwowe eldorado. „Danke!”

By uratować zestrzelonego lotnika poświęcili cenny sprzęt

Czasy Tuska. „Z dnia na dzień staliśmy się niekonkurencyjni na europejskim rynku”

