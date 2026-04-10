Takiego czegoś nie było od 18 lat. "Eksplozja popytu"

Wnioskujących o pożyczkę mieszkaniową w marcu było tyle osób, ile ostatnio w hossie w 2008 r., wyraźnie wzrosła też sprzedaż lokali - informuje w piątkowym wydaniu „Rzeczpospolita”. Według ekspertów, to efekt strachu przed skutkami wojny w Zatoce Perskiej.

Według Biura Informacji Kredytowej, w marcu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 63,3 tys. osób.

O 72 proc. więcej wniosków

„To o 72 proc. więcej niż rok wcześniej i o 42 proc. więcej niż w lutym, a także najwięcej od lipca 2008 r., kiedy na rynku mieszkaniowym i na giełdach trwała hossa. (…) Dla porównania, »Bezpieczny kredyt« przyciągnął w szczycie 46,3 tys. wnioskujących” - pisze gazeta.

Zapytania o kredyty mieszkaniowe. Wzrost o 80 proc.!

Dodaje, że wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o 80,5 proc. rok do roku. Średnia wartość wnioskowanego kredytu sięgnęła 506,4 tys. zł, o 10 proc. więcej niż rok wcześniej i o 1,9 proc. więcej niż w lutym.

W ocenie Jana Dziekońskiego, głównego ekonomisty portalu Rynekpierwotny.pl, „mamy do czynienia z przyspieszeniem decyzji klientów o złożeniu wniosków kredytowych jeszcze w marcu, korzystając z ostatniej chwili na skorzystanie z relatywnie niskich stawek kredytowych, z którymi zaczynaliśmy miesiąc„.

A jakie są koszty kredytu?

„Na początku kwietnia przeciętne koszty kredytu stałoprocentowego (który dominuje na rynku hipotek) wzrosły o co najmniej 50 pkt. bazowych, pojawiły się też obawy o podwyżki stóp procentowych – wszystko to w reakcji na szok inflacyjny wywołany konfliktem w Zatoce Perskiej” - powiedział Dziekoński „Rzeczpospolitej”.

pap, jb

