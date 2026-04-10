Orlen podnosi ceny paliw. Tak zarabia

Orlen w piątek zaktualizował hurtowe ceny paliw. Olej napędowy zdrożał o 7 zł za metr sześcienny, natomiast benzyna 95 potaniała o 29 zł – wynika z cennika koncernu.

Obecnie diesel kosztuje 6 810 zł za metr sześcienny, a benzyna Eurosuper 95 – 5 386 zł. W porównaniu z poprzednim dniem są to niewielkie zmiany, zwłaszcza że wcześniej oba paliwa wyraźnie potaniały – w czwartek benzyna o 90 zł, a olej napędowy o 147 zł.

Jak Orlen może zarobić?

Orlen może zarabiać mimo cen maksymalnych, jeśli różnica między kosztem ropy a ceną hurtową (marża rafineryjna) pozostaje dodatnia.

Ceny maksymalne. Ile wynosi i jak się je ustala?

Na stacjach w całej Polsce nadal obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone 31 marca w ramach rządowego programu ograniczającego wzrost cen. W piątek maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6,17 zł, benzyny 98 – 6,77 zł, a oleju napędowego – 7,66 zł. To nieco mniej niż dzień wcześniej.

Ceny maksymalne są ustalane na podstawie średnich cen hurtowych, powiększonych o podatki, opłaty oraz stałą marżę sprzedażową.

Orlen a sytuacja na świecie

Orlen nie importuje gotowego paliwa przez Cieśninę Ormuz ani z żadnego pojedynczego kierunku – koncern kupuje i przerabia ropę naftową z różnych źródeł rynkowych, a sama Cieśnina Ormuz ma znaczenie jedynie jako kluczowy punkt globalnego transportu ropy.

pap, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

