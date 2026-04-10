Dodatkowa opłata za przepłynięcie przez Ormuz? Trump grzmi!

Prezydent USA Donald Trump wezwał w czwartek Iran, by przestał pobierać opłaty tranzytowe od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz, jeśli doniesienia na ten temat są prawdziwe. Deklarował też, że ropa naftowa popłynie z Zatoki Perskiej niezależnie od pomocy Iranu.

„Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz — niech lepiej tego nie robią, a jeśli to robią, to niech natychmiast przestaną!” - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Doniesienia

Doniesienia o pobieraniu przez Iran opłat za tranzyt przez Ormuz pojawiają się od tygodni. Agencja AP doniosła we wtorek, że po zawarciu zawieszenia broni do pobierania opłat przygotowywały się wspólnie Iran i Oman.

Pytany o to wcześniej Trump raz sugerował, że w przyszłości to USA mogą pobierać opłaty tranzytowe, a innym razem, że może robić to wspólnie z Iranem.

Co z cieśniną Ormuz?

W kolejnym wpisie Trump skrytykował artykuł „Wall Street Journal” o tym, że prezydent mógł zbyt pochopnie ogłosić zwycięstwo w Iranie, bo cieśnina Ormuz nie została jeszcze otwarta.

„W rzeczywistości, to jest Zwycięstwo i nie ma w tym nic »przedwczesnego«. Ze względu na mnie, IRAN NIGDY NIE ZDOBĘDZIE BRONI JĄDROWEJ i bardzo szybko zobaczycie, że ropa zacznie płynąć, z lub bez pomocy Iranu” - napisał Trump. „Wall Street Journal jak zwykle zje swoje słowa” - dodał.

pap, jb

