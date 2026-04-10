Ceny gazu. Motyka zapowiada najgorsze: "Nawet trzy lata"

Zespół wGospodarce

  • Opublikowano: 10 kwietnia 2026, 16:26

Wzrost cen gazu w efekcie konfliktu na Bliskim Wschodzie i zniszczeń w tamtejszej infrastrukturze może się także przełożyć na ceny w taryfach na polskim rynku w kolejnych miesiącach - ocenił w piątek PR24 minister energii Miłosz Motyka.

  • Dzisiaj QatarEnergy de facto wstrzymał produkcję i wstrzymał transporty. Odpowiedzialne za to spółki decydują się na kontraktowanie tych wolumenów w innych miejscach. Oczywiście ceny gazu także wzrosły, co może się także przełożyć na ceny na naszym rynku w kolejnych miesiącach i w taryfach, choć to jeszcze jest znowu niewiadoma, bo mamy nadzieję, że to zostanie szybko uspokojone - powiedział Motyka.

Dodał, że przykład gazu pokazuje, jak bardzo zniszczona jest infrastruktura paliwowa na Bliskim Wschodzie.

Fatalne prognozy

  • QatarEnergy wskazał, że nawet trzy lata może trwać powrót do tej zdolności produkcyjnej i transportowej, z którą mieliśmy do czynienia przed 28 lutym tego roku
  • podkreślił szef ME.

Import gazu z Kataru

Przypomniał, że importowany z Kataru gaz przez cieśninę Ormuz to 9-10 proc. rocznego zapotrzebowania.

Dość szybko jesteśmy to oczywiście w stanie zastąpić, ale to automatycznie podnosi ceny na rynkach

  • zaznaczył Motyka.

Co robi URE?

Od 1 stycznia URE obniżył taryfy za dystrybucję gazu ziemnego o 1,7 proc., co w połączeniu z obowiązującą od lutego taryfą myOrlen oznacza spadek całkowitych rachunków za gaz ziemny o ok. 0,5 proc. Taryfa ta obowiązuje do lipca.

pap, jb

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

