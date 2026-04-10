Ceny gazu. Motyka zapowiada najgorsze: "Nawet trzy lata"

Wzrost cen gazu w efekcie konfliktu na Bliskim Wschodzie i zniszczeń w tamtejszej infrastrukturze może się także przełożyć na ceny w taryfach na polskim rynku w kolejnych miesiącach - ocenił w piątek PR24 minister energii Miłosz Motyka.

Dzisiaj QatarEnergy de facto wstrzymał produkcję i wstrzymał transporty. Odpowiedzialne za to spółki decydują się na kontraktowanie tych wolumenów w innych miejscach. Oczywiście ceny gazu także wzrosły, co może się także przełożyć na ceny na naszym rynku w kolejnych miesiącach i w taryfach, choć to jeszcze jest znowu niewiadoma, bo mamy nadzieję, że to zostanie szybko uspokojone - powiedział Motyka.

Dodał, że przykład gazu pokazuje, jak bardzo zniszczona jest infrastruktura paliwowa na Bliskim Wschodzie.

Fatalne prognozy

QatarEnergy wskazał, że nawet trzy lata może trwać powrót do tej zdolności produkcyjnej i transportowej , z którą mieliśmy do czynienia przed 28 lutym tego roku

Import gazu z Kataru

Przypomniał, że importowany z Kataru gaz przez cieśninę Ormuz to 9-10 proc. rocznego zapotrzebowania.

Dość szybko jesteśmy to oczywiście w stanie zastąpić, ale to automatycznie podnosi ceny na rynkach

zaznaczył Motyka.

Co robi URE?

Od 1 stycznia URE obniżył taryfy za dystrybucję gazu ziemnego o 1,7 proc., co w połączeniu z obowiązującą od lutego taryfą myOrlen oznacza spadek całkowitych rachunków za gaz ziemny o ok. 0,5 proc. Taryfa ta obowiązuje do lipca.

