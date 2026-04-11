NBP ujawnia kluczową daną o złocie. Dlaczego to zrobił?

Narodowy Bank Polski podał, ile wynosił w czwartek (9 kwietnia) niezrealizowany zysk na rezerwach złota. Informacja banku centralnego pojawiła się „w związku z nową falą dezinformacji” po czwartkowej konferencji prasowej prezesa NBP po posiedzeniu RPP.

Prezes NBP Adam Glapiński przekazał na czwartkowej konferencji, że w środę Rada Polityki Pieniężnej przyjęła roczne sprowadzanie finansowe NBP za 2025 rok, które wykazało ujemny wynik finansowy NBP za 2025 rok w wysokości 35,7 mld zł.

„Pomimo, że NBP za 2025 rok wypracował dodatni wynik zarządzania rezerwami dewizowymi (…) w kwocie plus 24,7 mld zł to umocnienie złotego skutkujące ujemnym wynikiem z różnic kursowych w łącznej kwocie minus 36,7 mld zł oraz ujemny wynik prowadzenia polityki pieniężnej, czyli walka z inflacją, skup bonów skarbowych od banków, w kwocie 21 mld zł, spowodowały, że wynik finansowy NBP za 2025 rok był ujemny i wyniósł 35,7 mld zł” - powiedział Glapiński.

Szef NBP przekazał ponadto, że polski bank centralny posiada obecnie w swoich rezerwach 580 ton złota.

Wykorzystaliśmy spadek cen złota na rynkach po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i dokupiliśmy złota do wysokości 580 ton. Naszym celem, zgodnie z uchwałą Narodowego Banku Polskiego, jest osiągnięcie 700 ton - dodał.

„NBP nie zamierza uszczuplać rezerw dewizowych, w tym złota, pozbywać w części, ani w całości (…). To byłaby nieodpowiedzialność” - podkreślił Glapiński podczas czwartkowej konferencji.

Ile mógłby teraz teoretycznie zarobić NBP na sprzedaży zasobów złota

W sobotę NBP uzupełnił te informacje o jeszcze jedną daną.

W związku z nową falą dezinformacji Narodowy Bank Polski informuje, że w czwartek (9 kwietnia) niezrealizowany zysk na rezerwach złota w zasobach NBP wynosił 169 mld zł – podał w sobotę na X bank centralny.

Chodzi o zysk „niezrealizowany”, czyli różnicę między cenami zakupu poszczególnych pakietów, które złożyły się na 480 ton złota kupionych od 2016 r. za prezesury NBP prof. Adama Glapińskiego, a jego ceną rynkową 9 kwietnia 2026 r., co pokazuje skalę sukcesu operacji banku centralnego na rezerwach walutowych. Między innymi dzięki posiadanym obecnie zasobom złota złoty pozostaje walutą silną i stabilną.

W marcu prezes NBP, jak pisze Polska Agencja Prasowa, zaproponował dokonanie operacji sprzedaży i odkupienia złota w ramach „aktywnego zarządzania rezerwami banku centralnego” - w ramach programu Polski SAFE 0 proc. , co pozwoliłoby zrealizować zysk z wyceny złota posiadanego przez NBP. Na początku marca, kiedy padła ta propozycja, prezes NBP mówił, że niezrealizowane zyski z wzrostu wyceny złota sięgają 197 mld zł.

Na koniec marca br. wartość złota w posiadaniu NBP, liczona wg cen rynkowych, wynosiła ponad 85,4 mld dolarów. Jednak bank księguje wartość złota nie wg cen rynkowych, ale według cen zakupu. Ta różnica – między wartością księgową a wartością rynkową – stanowi niezrealizowany zysk na złocie. Aby go zrealizować, NBP musi sprzedać złoto albo musi nastąpić zmiana zasad księgowania złota przez polski bank centralny, co wymagałoby zmiany ustawy o NBP.

Sek, PAP

