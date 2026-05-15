Droga ropa przynosi Rosji fortunę

Rosja zarobiła na eksporcie ropy w kwietniu gigantyczną kwotę ponad 19 miliardów dolarów. To efekt wyjątkowo wysokich cen ropy z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.

Gdy Cieśnina Ormuz pozostaje zablokowana, a kraje arabskie mają problemy z eksportem, zyskują producenci ropy w innych krajach. Jednak największym wygranym w tej sytuacji są rosyjskie koncerny naftowe. Nie tylko chodzi o przychody ze sprzedaży surowca, ale przede wszystkim o to, że USA poluzowały sankcje w związku z obawami o globalny niedobór ropy. Choć – biorąc pod uwagę dane Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) także kwoty, jakie na naftowym eksporcie zyskała Rosja, robią wrażenie, Okazuje się bowiem, że tylko w zeszłym miesiącu firmy rosyjskie sprzedały światu ropę o połowę drożej niż w kwietniu 2025 r. Osiągnęły przychody 19,18 mld USD, co oznacza wzrost o 180 mln USD w porównaniu z marcem, ale ogromny - o 6,28 mld USD w porównaniu z kwietniem 2025 r.

Rekord przychodów mimo niższego wydobycia surowca

Agencja informuje, że przychody były wyższe pomimo spadku całkowitego wydobycia o 460 tys. baryłek dziennie (do 8,8 mln baryłek dziennie), spadł także eksport o 90 tys. baryłek (do 7,03 mln baryłek dziennie).

Przypomnijmy, że Waszyngton zawiesił sankcje na eksport rosyjskiej ropy tymczasowo w marcu po atakach amerykańsko-izraelskich na Iran i odwetowej blokadzie Ormuzu przez Iran. Początkowo decyzja władz USA obowiązywała tylko na kilka tygodni – do 11 kwietnia, ale ponieważ blokada trwa została przedłużona do 16 maja. Nie można wykluczyć, że znów zostanie przedłużona. Szczególnie ze nie ma informacji o szybkim zawarciu pokoju między Stanami Zjednoczonymi i Iranem.

Agnieszka Łakoma

