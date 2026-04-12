PILNE
Premier do środy w krajach Azji. Wojsko i biznes w agendzie
Premier Donald Tusk rozpoczął w niedzielę wizytę w Korei Płd. Spotka się m.in. z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem i przedstawicielami koreańskich przedsiębiorstw. Następnie szef polskiego rządu uda się do Japonii, gdzie będzie rozmawiać z premier Sanae Takaichi.
Celem wizyty w Korei Płd. i Japonii jest wzmocnienie współpracy bilateralnej. Rozmowy szefa polskiego rządu będą dotyczyły m.in. współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz nowych technologii i cyfryzacji. Poruszone mają być kwestie wsparcia Ukrainy, energii jądrowej, bezpieczeństwa łańcuchów dostaw i minerałów krytycznych.
Razem z premierem w delegacji biorą udział m.in. minister finansów Andrzej Domański, minister rolnictwa Stefan Krajewski oraz przedstawiciele polskich firm i instytucji, w tym BGK i PFR.
Premier najpierw odwiedzi Seul. W poniedziałek spotka się z prezydentem Republiki Korei Li Dze Mjungiem. Przeprowadzi też rozmowy z premierem Kim Min-seokiem, a także z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Republiki Korei Woo Won-shikiem. Na zakończenie wizyty w Seulu Donald Tusk spotka się z przedstawicielami czołowych koreańskich przedsiębiorstw i zrzeszeń biznesowych.
W poniedziałek wieczorem premier uda się do Tokio, gdzie w środę spotka się z premier Japonii Sanae Takaichi i przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu. Wizyta w krajach azjatyckich potrwa do środy.
Z Seulu Karolina Mózgowiec (PAP), sek
