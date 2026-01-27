Korea Północna znów to zrobiła. Jaki ma cel?
Korea Północna wystrzeliła we wtorek po południu (czasu miejscowego) co najmniej jeden niezidentyfikowany pocisk w kierunku Morza Japońskiego – podało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Według rządu w Tokio wykryto dwa obiekty, które spadły poza japońską wyłączną strefą ekonomiczną.
Wojsko Korei Płd. uściśliło, że start pocisku nastąpił ze wschodniego wybrzeża Korei Płn. Służby wywiadowcze Seulu i Waszyngtonu analizują obecnie dokładne parametry lotu, w tym jego zasięg i pułap, aby ustalić typ użytego uzbrojenia - przekazała agencja Yonhap.
Pogróżki i szkody dla środowiska
Według japońskiego ministerstwa obrony były to prawdopodobnie rakiety balistyczne. Oba obiekty, wystrzelone około godz. 16 czasu lokalnego (godz. 8 w Polsce) w odstępie siedmiu minut, wpadły do wody poza wyłączną strefą ekonomiczną. Japońska straż przybrzeżna oraz ministerstwo obrony potwierdziły, że pociski znajdują się już w wodzie i aktualnie nie odnotowano żadnych zniszczeń statków ani samolotów - przekazał publiczny nadawca NHK.
Japonia reaguje
W reakcji na incydent premier Japonii Sanae Takaichi nakazała urzędnikom „dołożyć wszelkich starań w celu gromadzenia i analizy informacji oraz zapewnić społeczeństwu szybkie i dokładne komunikaty”.
Jest to już druga próba rakietowa Pjongjangu w br. Poprzedni test, zidentyfikowany jako wystrzelenie pocisku balistycznego krótkiego zasięgu, przeprowadzono 4 stycznia. Doszło do tego w czasie, gdy prezydent Korei Płd. Li Dze Mjung szykował się do wylotu do Pekinu na rozmowy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.
Naruszenie zasad ONZ
Regularne testy rakietowe Korei Północnej naruszają rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ.
pap, jb
