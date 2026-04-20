Zaskakujący wynik w Bułgarii. Zwycięzca zgarnął całą pulę

Koalicja Postępowa Bułgaria Rumena Radewa zdobyła 44,7 proc. głosów w niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych - wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej, opublikowanych w poniedziałek po przeliczeniu 92 proc. oddanych głosów.

Za Postępową Bułgarią byłego prezydenta Bułgarii, która zdobyła ponad 1,3 mln głosów, uplasowały się: GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,4 proc., czyli 396 tys. głosów), prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (13,2 proc. - 390 tys. głosów), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (6 proc. - 184 tys. głosów) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie (4,4 proc. - 129 tys. głosów).

Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić liczbę oddanych głosów i podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.

Chociaż Komisja nie opublikowała jeszcze oficjalnego podziału mandatów w przyszłym parlamencie, niezależne ośrodki oszacowały, że Postępowa Bułgaria będzie mieć w nim samodzielną większość, liczącą od 129 do 131 posłów w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Komentując wyniki, Radew zapewnił, że „zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii”.

Niedzielne głosowanie było ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii od 2021 roku, w tym siódmymi przedterminowymi.

O mandaty w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 proc.

Z Sofii Jakub Bawołek (PAP)

