Zaskakujący wynik w Bułgarii. Zwycięzca zgarnął całą pulę
Koalicja Postępowa Bułgaria Rumena Radewa zdobyła 44,7 proc. głosów w niedzielnych przedterminowych wyborach parlamentarnych - wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej, opublikowanych w poniedziałek po przeliczeniu 92 proc. oddanych głosów.
Za Postępową Bułgarią byłego prezydenta Bułgarii, która zdobyła ponad 1,3 mln głosów, uplasowały się: GERB byłego premiera Bojko Borisowa (13,4 proc., czyli 396 tys. głosów), prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany–Demokratyczna Bułgaria (13,2 proc. - 390 tys. głosów), DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (6 proc. - 184 tys. głosów) oraz nacjonalistyczne Odrodzenie (4,4 proc. - 129 tys. głosów).
Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić liczbę oddanych głosów i podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.
Postępowa Bułgaria będzie mieć w nim samodzielną większość
Chociaż Komisja nie opublikowała jeszcze oficjalnego podziału mandatów w przyszłym parlamencie, niezależne ośrodki oszacowały, że Postępowa Bułgaria będzie mieć w nim samodzielną większość, liczącą od 129 do 131 posłów w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.
Komentując wyniki, Radew zapewnił, że „zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii”.
Niedzielne głosowanie było ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii od 2021 roku, w tym siódmymi przedterminowymi.
O mandaty w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 proc.
Z Sofii Jakub Bawołek (PAP), sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»»Czerwona kasa marszałka Czarzastego! – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.