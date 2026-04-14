Prawie 70 mld zł deficytu. Resort odkrywa karty

Po trzech miesiącach bieżącego roku budżet państwa wykazuje przerażający deficyt – wynosi on już około 69,5 mld zł. To oznacza, że po pierwszym kwartale zrealizowano aż 25,6 proc. całorocznego deficytu przewidzianego w ustawie budżetowej. Dochody państwa wyniosły zaledwie 125,2 mld zł, podczas gdy wydatki sięgnęły 194,5 mld zł – różnica robi wrażenie.

Dla porównania rok 2024

Po objęciu władzy minister Andrzej Domański w marcu 2024 roku zapewniał, że budżet jest w dobrym stanie. Po trzech miesiącach rządzenia, analizując budżet pozostawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, stwierdził jasno:

„Po trzech miesiącach mamy deficyt (w budżecie) na poziomie 24 mld zł, czyli 13 proc. planu na cały rok, czyli mniej od takiej zwyklej proporcji. Dochody na poziomie 146 mld zł, wzrost o 17 proc. w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego, wydatki na poziomie 170 mld zł” - powiedział Domański w 2024 roku na antenie radia ZET, po obięciu władzy nad budżetem.

Dodał wówczas, że budżet po pierwszych trzech miesiącach wygląda dobrze. Sytuacja diametralnie zmieniła się po dwóch latach rządzenia Koalicji Obywatelskiej.

I tak mamy rekordową dziurę budżetową

„Deficyt budżetu państwa po marcu wyniósł ok. 69,5 mld zł” - podało ministerstwo finansów.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że deficyt po marcu wyniósł 69,5 mld zł, co pokazuje, że wydatki systematycznie przewyższają wpływy. Budżet wykazał także ujemne dochody z PIT w wysokości 31,1 mld zł. Najwięcej wydano na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obronę narodową, subwencje dla samorządów oraz zdrowie i obsługę długu.

Eksperci biją na alarm: jeśli tempo wydatków i deficytu utrzyma się w tym roku, Polska może stanąć w obliczu poważnego kryzysu finansowego. Krajowa gospodarka znalazła się w niebezpiecznym wirze, w którym wpływy nie nadążają za rosnącymi wydatkami.

pap, jb