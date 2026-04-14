Ogrzewanie domu. Najdrożej wychodzi pelletem

Spośród popularnych metod ogrzewania domów, najdroższy w eksploatacji jest kocioł pelletowy, kolejny jest kocioł gazowy, a trzeci kocioł na drewno - wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Najtaniej - zdaniem PAS - ogrzejemy dom gruntową pompą ciepła z ogrzewaniem podłogowym.

Sygnał alarmowy

„Koszty ogrzewania domu i ciepłej wody użytkowej wyliczono między innymi dla budynku w średnim stanie ocieplenia (zużycie ciepła na średnim poziomie 120 kWh/rok/m kw.), o powierzchni 150 m kw., zamieszkałego przez czteroosobową rodzinę” - wyjaśnił Polski Alarm Smogowy. Dodał, że poza najdroższym i mało popularnym kotłem olejowym (12 396 zł rocznie), ogrzewanie domu pelletem to obecnie najbardziej kosztowna metoda ogrzewania domu.

Pellet? Za 10 300 zł. A gaz? Za 8 800 zł

Według ich danych, pellet kupiony na początku kwietnia oznacza roczny wydatek przekraczający 10,3 tys. zł. Z kolei koszt ogrzewania domu kotłem gazowym wyliczyli na ponad 8,8 tys. zł. Najtańszym - zgodnie z danymi PAS - sposobem ogrzewania domu jest pompa ciepła z ogrzewaniem podłogowym; koszty w tym przypadku wyliczyli od niemal 5,5 tys. zł do 4,7 tys. zł.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że koszt ogrzewania pelletem wzrósł od października 2024 r. o 39 proc., a gospodarstwa domowe z pompami ciepła odnotowały wzrost o 4 proc. W tym samym okresie koszty ogrzewania domu węglem nie uległy zmianie, a ogrzewanie gazowe staniało o 7 proc. Dodali też, że ogrzewanie domu pompą ciepła jest rocznie o 5,5 tys. zł tańsze niż ogrzewanie pelletowe.

„Interesująco przedstawia się również porównanie kosztów ogrzewania w domu bez ocieplenia (zużycie ciepła na poziomie 170 kWh/rok/m kw.) z domem o dobrym, często spotykanym ociepleniu (12 cm ściany, 20 cm poddasze, zużycie ciepła na poziomie 80 kWh/rok/m kw.). Po termomodernizacji możemy spodziewać się znacznego spadku kosztów, a im droższy typ ogrzewania, tym większe oszczędności. Dla kotła gazowego roczny koszt spada z 11 690 na 6505 zł, a dla pelletu z 14 165 na 7342 zł” - zauważyli autorzy raportu.

Dane z raportu

Dane, na których bazuje raport, pochodzą z opracowanego przez Polski Alarm Smogowy „kalkulatora kosztów ogrzewania”. Kalkulator ten bazuje na innym narzędziu opracowanym przez Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE). Celem POBE jest - jak samo informuje na swojej stronie internetowej - m.in. „walka o poprawę jakości środowiska naturalnego” oraz „wsparcie w realizacji programu »Czyste Powietrz«”. Do porozumienia przystąpiła m.in. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła.

Minister energii rozwalił rynek LPG. Będzie po 4 zł?

Polacy sami sobie podwyższają wiek emerytalny

UE kupuje rekordowe ilości rosyjskiego gazu. „Komedia”

pap, jb