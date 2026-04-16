35 lat od pierwszej sesji. GPW wysokich technologii

GPW jest gotowa na powrót do akwizycji i przygląda się potencjalnym celom. Jednocześnie, po uruchomieniu systemu WATS, chce przyspieszyć rozwój nowych produktów – zapowiada Tomasz Bardziłowski, prezes GPW, która w czwartek obchodzi 35 rocznicę pierwszej sesji giełdowej.

„Biorąc pod uwagę, że dysponujemy 400 mln zł na bilansie i nie mamy zadłużenia, posiadamy dużą przestrzeń do wypłaty bardzo atrakcyjnych dywidend. Jednocześnie mamy kapitał, który może zostać wykorzystany na przyspieszenie wzrostu poprzez potencjalne akwizycje” – powiedział w rozmowie z PAP Biznes prezes GPW Tomasz Bardziłowski.

Zadeklarował, że GPW jest gotowa na pojawiające się okazje inwestycyjne. „Ostatnie dwa lata poświęciliśmy na uporządkowanie organizacji i znaczące zwiększenie efektywności operacyjnej, dzięki czemu dziś jesteśmy w pełni przygotowani, aby bardziej aktywnie myśleć o przyspieszaniu wzrostu poprzez akwizycje” - powiedział.

W naszej strategii jasno wskazaliśmy, że będziemy analizować możliwości pozyskiwania biznesów, które wzmocnią nasze kompetencje w obszarach nowych technologii, fintechu, danych rynkowych oraz usług dla emitentów - dodał.

Prezes zapewnił, że są to obszary, które GPW przeanalizowała bardzo dokładnie. - Liczymy, że w najbliższym czasie domkniemy część tych analiz, jednocześnie pozostając proaktywni i otwarci na pojawiające się na rynku okazje inwestycyjne - powiedział.

Nowe instrumenty w ofercie GPW

Prezes przekonywał też, że GPW w ostatnich dwóch latach przechodzi dwie duże transformacje. - Pierwsza to transformacja w kierunku firmy bardziej nastawionej na wzrost i na klientów – bezpośrednich członków giełdy, emitentów i inwestorów, w szczególności indywidualnych. Do każdej z tych grup chcemy podchodzić proaktywnie i z odpowiednią strategią. Druga to transformacja technologiczna, ma ona związek z wdrażaniem własnego systemu tradingowego GPW WATS – powiedział.

Po uruchomieniu WATS prezes GPW chce przyspieszyć działania w obszarze rozwoju indeksów oraz produktów opartych na indeksach. Deklaruje, że przyszły rok będzie rokiem rozwoju nowej oferty.

Mówimy nie tylko o ETF-ach, lecz przede wszystkim o produktach pochodnych, które – w naszej ocenie – mają spory potencjał wzrostu - powiedział.

Wskazał, że obecnie instrumenty pochodne to tylko 3 proc. skonsolidowanych przychodów GPW, z czego niemal 90 proc. generuje jeden instrument – kontrakt terminowy na WIG20. - Dlatego planujemy wprowadzenie nowych instrumentów, w szczególności produktów z mniejszymi mnożnikami i niższymi wartościowo depozytami zabezpieczającymi. Ich wdrożenie planujemy po uruchomieniu systemu WATS, ponieważ wymaga to również zmian po naszej stronie technologicznej - powiedział Bardziłowski.

AI na parkiecie?

W tym roku prowadzone są pogłębione analizy wpływu sztucznej inteligencji na biznes GPW i możliwości jej praktycznego wykorzystania. - Dotyczy to nie tylko zastosowań wewnętrznych, mających na celu dalsze podnoszenie efektywności operacyjnej, ale również rozwoju nowych usług opartych na danych. Jesteśmy firmą, która te dane generuje, dlatego uważamy, że rozwój AI będzie dla nas istotnym źródłem wartości i jednym z ważnych kierunków dalszego rozwoju – powiedział.

Pytany o rekomendację zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2025 roku, wskazał, że pomimo podwyższonego CAPEXU w zeszłym i w tym roku GPW chce nadal być spółką wypłacającą wysokie dywidendy.

Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową wypłacamy od 60 do 80 proc. wypracowanego zysku, przy jednoczesnej ambicji corocznego wzrostu dywidendy na akcję. Rekomendację w tym zakresie przekażemy w najbliższych tygodniach - zapowiedział.

Z zysku za 2025 rok GPW wypłaciła 3,2 zł dywidendy na akcję wobec 3,0 zł dywidendy za 2024 rok i 2,7 zł na akcję za 2023 rok. W zeszłym roku giełda przeznaczyła na dywidendę 89 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Prezes zapowiada, że CAPEX w tym roku będzie podwyższony, zbliżony do ubiegłorocznego, kiedy wyniósł 74,7 mln zł, o 35,5 proc. więcej niż w 2024 roku. „W kolejnych latach, po wdrożeniu systemu WATS, nakłady inwestycyjne istotnie spadną” – zapowiada prezes. W 2025 roku wydatki kapitałowe związane z WATS wyniosły 36,3 mln zł, a rok wcześniej było to 25,6 mln zł.

Bardziłowski poinformował także, że proces przeglądu opcji strategicznych dotyczących spółek non-core w części przypadków został już zakończony. - Wnioski są takie, że ze względu na ograniczony potencjał komercyjny nie planujemy dalszego rozwoju niektórych z tych działalności. W przypadku jednej spółki proces przeglądu opcji strategicznych został właśnie rozpoczęty i mamy nadzieję, że zostanie sfinalizowany jeszcze w tym roku – powiedział.

„Doświadczenia z przeszłości pokazują, że dywersyfikacja poza rynek finansowy nie przyniosła oczekiwanych efektów. Z kolei obszarem, który okazał się sukcesem, były transakcje realizowane w ramach rynku finansowego. Przykładem jest przede wszystkim przejęcie Giełdy w Armenii, które wygenerowało oczekiwane zwroty. Obecnie Giełda w Armenii odpowiada za 6 proc. naszych przychodów i w ubiegłym roku zanotowała skokowy wzrost przychodów” - dodał.

Prezes pytany, czy w takim razie GPW mogłaby być zainteresowana przejęciem jeszcze innej giełdy w regionie, odpowiedział: „Jeżeli pojawią się takie okazje, to na pewno będziemy je analizować”.

Wyniki finansowe GPW

Przychody grupy kapitałowej GPW w czwartym kwartale 2025 roku wzrosły o 23,5 proc. do 140,4 mln zł. Wzrost nastąpił w obu głównych segmentach: Rynku Finansowym (+26,8 proc., głównie dzięki wyższym przychodom z obrotu akcjami oraz Rynku Towarowym (+19,0 proc.), głównie dzięki wyższym przychodom z obrotu gazem ziemnym. W czwartym kwartale EBITDA skorygowana wzrosła o 30,9 proc. rdr, zysk netto skorygowany o 8,8 proc.

Na koniec 2025 roku 66 proc. przychodów grupy kapitałowej GPW pochodziło z rynku finansowego, a 31 proc. z towarowego.

Strategia GPW na lata 2025-2027 zakładała średnioroczny wzrost przychodów na poziomie 6-8 proc., średnioroczny wzrost kosztów operacyjnych w wysokości 4-6 proc. oraz średnioroczny wzrost wyniku EBITDA o 8-12 proc. W rzeczywistości w 2025 roku przychody grupy wzrosły o 18,7 proc., OPEX o 9,9 proc., a EBITDA zwiększyła się o 37,7 proc.

Piotr Rożek (PAP Biznes), sek

