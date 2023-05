GPW chce stworzyć platformę crowdfundingową

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada w nowej strategii na lata 2023-2027 utworzenie kilku nowych rynków, w tym platformy crowdfundingowej, zapowiedziała członek zarządu Izabela Olszewska.

Zastrzegła, że GPW będzie dbała o jakość spółek zakwalifikowanych do finansowania tą drogą.

Podkreśliła, że Giełda planuje również większe otwarcie na instrumenty cyfrowe.

„W dalszej części naszej strategii, kiedy pojawią się odpowiednie regulacje, chcemy zrealizować projekt Warsaw Integrated Digital Exchange. To projekt, który będzie się koncentrował na tokenizacji instrumentów finansowych” - dodała, zaznaczając, że warunkiem jest implementacja do polskiego prawa stosownych regulacji europejskich.

Poinformowała również, że GPW jest zainteresowana stworzeniem płynnego rynku listów zastawnych, „być może także dla detalu”.

GPW chce też rozszerzyć ofertę rynku obligacji dla inwestorów instytucjonalnych.

„Chcemy stworzyć rynek skarbowych papierów wartościowych, komplementarny do obecnie działającego rynku TBSP prowadzonego przez naszą spółkę BondSpot. Chcemy, by nowy rynek obejmował segment transakcji kasowych i warunkowych i by dostęp do tego rynku, oprócz banków, mieli także inni inwestorzy instytucjonalni, tacy jak fundusze inwestycyjne czy zakłady ubezpieczeń” - powiedziała.